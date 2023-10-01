„Ценность консульств измеряется не только в деньгах“. Многие живущие в США эстонцы шокированы и разочарованы решением МИДа

Национальный комитет направил в средства массовой информации заявление, в котором указывалось, что многие люди обратились к ним, чтобы выразить свое возмущение тем, что правительство Эстонии больше не ценит ту поддержку, которую американские эстонцы оказывали Эстонии не только в годы восстановления независимости, но и на протяжении длительного 50-летнего периода оккупации, чтобы обеспечить правовую преемственность Эстонской Республики.

„Мы понимаем, что бюджет у Министерства иностранных дел Эстонии очень ограничен. Однако ценность консульств измеряется не только в деньгах. Как финансировать добрую волю? Эстонскую диаспору – наш народ – невозможно измерить в долларах. Консульство в Нью-Йорке, которое долгое время возглавлял легендарный дипломат Эрнст Яаксон, уже более 80 лет является центром американских эстонцев и символом независимости нашей страны со времени советской оккупации в 1941 году“, – говорится в сообщении. „Это важная часть истории как американских эстонцев, так и самой Эстонии. Консульство в Нью-Йорке недавно установило прочные связи с эстонскими общинами на восточном побережье и на Среднем Западе США, поддерживая культурную и образовательную деятельность в этих центрах“.