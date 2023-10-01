01.10.2023, 15:53
„Ценность консульств измеряется не только в деньгах“. Многие живущие в США эстонцы шокированы и разочарованы решением МИДа(1)
ФОТО: IMAGO/Jürgen Schwenkenbecher
Эстонский национальный комитет в США отметил, что решение МИД закрыть консульства США в Нью-Йорке и Сан-Франциско в середине следующего года стало шоком и сильным разочарованием для эстонцев, проживающих в США. „Негативное влияние этого решения будет широко ощущаться по всей территории Соединенных Штатов“.
Национальный комитет направил в средства массовой информации заявление, в котором указывалось, что многие люди обратились к ним, чтобы выразить свое возмущение тем, что правительство Эстонии больше не ценит ту поддержку, которую американские эстонцы оказывали Эстонии не только в годы восстановления независимости, но и на протяжении длительного 50-летнего периода оккупации, чтобы обеспечить правовую преемственность Эстонской Республики.