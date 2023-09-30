"Дестабилизирующий шаг". США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

В пятницу координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Сербия отправила к границе танки и артиллерию. Он назвал такой шаг "крайне дестабилизирующим".

При этом Кирби также выразил озабоченность в связи с перестрелкой, произошедшей в минувшее воскресенье в одном из районов на севере Косово, где преобладает сербское население.

Инцидент начался, когда косовские полицейские обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города. В результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены.

Затем около 30 вооруженных людей, которые начали бой с полицией, вошли на территорию соседнего Баньского монастыря. Косовские правоохранительные органы провели силовую операцию, в результате которой погибли по меньшей мере трое из нападавших-этнических сербов.

После этого правительство Косово продемонстрировало большой арсенал оружия и техники, найденного на месте инцидента, и обвинило правительство Сербии в поддержке боевиков.

В пятницу ответственность за перестрелку с полицейскими взял на себя Милан Радойчич — вице-президент "Сербского списка", главной политической партии косовских сербов. Заявив об этом, он подал в отставку.

Комментируя инцидент в монастыре, Джон Кирби отметил, что ситуация вызывает озабоченность.

"Не похоже, чтобы все это организовала какая-то случайная группа людей", — сказал Кирби о захвативших монастырь.

"Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы", — добавил он.

Почему в Косово снова вспыхнуло насилие?

Кирби отметил, что Сербия отправила войска к границе с Косово в течение этой недели и цель таких действий еще не ясна.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и призвал его к "немедленной деэскалации и возвращению к диалогу".

Кирби также сообщил, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан разговаривал с премьер-министром Косово Альбином Курти.