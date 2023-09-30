ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (584-й день) | Производитель беспилотников Baykar инвестирует 100 млн долларов в Украине, Боррель прибыл в Одессу

Новочеркасский гарнизонный военный суд признал Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева виновными в насильственных действиях в отношении начальника, а также в "дискредитации своего командира перед подчиненными". Им дали от пяти с половиной до шести лет колонии.

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В частности, через полтора года в Украине будет завершено строительство завода по производству беспилотников.

Компания, более всего известная беспилотниками "байрактар", вложит деньги в три украинских проекта.

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Федоров отдельно отметил, что представители "партии войны" поддерживают Владимира Путина. "Я бы сказал — да, определенный внутриполитический риск представители "воюющей России“ несут, но этот риск управляемый“, — отметил он.

По мнению главы ВЦИОМ, такие люди "требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность". При этом, по его словам, они "не получают удовольствия от битв", но считают, что раз война началась, "то надо побеждать".

Эта группа существовала и до СВО. Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали.

Боррель также отметил, что его визит проходит в годовщину аннексии украинских территорий, и подчеркнул, что ЕС "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Одесса — красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за своей яркой культуры и духа. Вместо этого он фигурирует в новостях как частая мишень путинской войны", — написал Боррель в сети Х.

Ранее этот визит не анонсировался.

По версии следствия, военнослужащие познакомились по дороге на полигон, где им предстояло пройти краткосрочный курс "ведения огневого боя на пересеченной местности" перед отправкой в Украину.

Вскоре военнослужащие получили несколько дисциплинарных взысканий, после чего один из командиров решил "поставить их на место". По одной из версий, он ударил одного из военных ногой, после чего другой вступился за сослуживца. Серьезных травм офицер не получил.

Как отмечает "Коммерсант", после этапирования в колонию все трое заключенных намерены просить о замене наказания на участие в войне.

Медведев заявил, что новых регионов в составе России "будет больше"

Запред Совбеза РФ опубликовал в телеграме пост, посвященный годовщине аннексии украинских регионов.

Он заявил, что "специальная военная операция" будет продолжена "до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий“.

"А новых регионов в составе России будет больше", — заключил Медведев.

Российские военные обстреляли Запорожскую область

Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Матвеевской территориальной общине были нанесены два ракетных удара.

По предварительным данным, повреждения получили пять домов и объект критической инфраструктуры. Пять человек ранены.

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Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы велись из артиллерии и минометов, также снаряды сбрасывались с беспилотников.

В результате обстрелов никто не пострадал. В селе Новостроевка-Вторая повреждения получили 11 частных домов, школа и автомобиль. В поселке Разумное повреждены два дома.

В самом Белгороде ночью работала система ПВО. Осколками сбитых ракет повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.

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