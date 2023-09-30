ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (584-й день) | Производитель беспилотников Baykar инвестирует 100 млн долларов в Украине, Боррель прибыл в Одессу
Подводим итоги еще одного дня войны.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель приехал в Одессу
Ранее этот визит не анонсировался.
"Одесса — красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за своей яркой культуры и духа. Вместо этого он фигурирует в новостях как частая мишень путинской войны", — написал Боррель в сети Х.
Боррель также отметил, что его визит проходит в годовщину аннексии украинских территорий, и подчеркнул, что ЕС "будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
В России 10-15% населения поддерживают "партию войны", заявил директор ВЦИОМ
Соответствующие оценки глава государственного социологического агентства Валерий Федоров привел в интервью РБК.
Эта группа существовала и до СВО. Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали.
По мнению главы ВЦИОМ, такие люди "требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность". При этом, по его словам, они "не получают удовольствия от битв", но считают, что раз война началась, "то надо побеждать".
Федоров отдельно отметил, что представители "партии войны" поддерживают Владимира Путина. "Я бы сказал — да, определенный внутриполитический риск представители "воюющей России“ несут, но этот риск управляемый“, — отметил он.
Турецкий производитель беспилотников Baykar инвестирует 100 миллионов долларов в Украине
Компания, более всего известная беспилотниками "байрактар", вложит деньги в три украинских проекта.
В частности, через полтора года в Украине будет завершено строительство завода по производству беспилотников.
Троих контрактников из Астрахани приговорили за нападение на командира по дороге на войну
Новочеркасский гарнизонный военный суд признал Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева виновными в насильственных действиях в отношении начальника, а также в "дискредитации своего командира перед подчиненными". Им дали от пяти с половиной до шести лет колонии.
По версии следствия, военнослужащие познакомились по дороге на полигон, где им предстояло пройти краткосрочный курс "ведения огневого боя на пересеченной местности" перед отправкой в Украину.
Вскоре военнослужащие получили несколько дисциплинарных взысканий, после чего один из командиров решил "поставить их на место". По одной из версий, он ударил одного из военных ногой, после чего другой вступился за сослуживца. Серьезных травм офицер не получил.
Как отмечает "Коммерсант", после этапирования в колонию все трое заключенных намерены просить о замене наказания на участие в войне.
Медведев заявил, что новых регионов в составе России "будет больше"
Запред Совбеза РФ опубликовал в телеграме пост, посвященный годовщине аннексии украинских регионов.
Он заявил, что "специальная военная операция" будет продолжена "до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий“.
"А новых регионов в составе России будет больше", — заключил Медведев.
Российские военные обстреляли Запорожскую область
Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Матвеевской территориальной общине были нанесены два ракетных удара.
По предварительным данным, повреждения получили пять домов и объект критической инфраструктуры. Пять человек ранены.
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы велись из артиллерии и минометов, также снаряды сбрасывались с беспилотников.
В результате обстрелов никто не пострадал. В селе Новостроевка-Вторая повреждения получили 11 частных домов, школа и автомобиль. В поселке Разумное повреждены два дома.
В самом Белгороде ночью работала система ПВО. Осколками сбитых ракет повреждены фасад одного из домов, магазин и газопровод.
Раненых американцев, воюющих в Украине, лечат в госпитале в Германии за счет Пентагона
Об этом пишет New York Times. По данным издания, в американций военный госпиталь в городе Ландштуль недавно "без лишней огласки" поступили 14 человек — это граждане США, а также Канады, Великобритании и Новой Зеландии.
США на официальном уровне призывают своих граждан не ездить в Украину и тем более не принимать участие в боевых действиях, однако, пишет издание, теперь Пентагон решил не отказываться от лечения раненых американцев. Это, считает NY Times, говорит о "заметном усилении вовлеченности" США в украинский конфликт.
Раньше американцы, воюющие в Украине, лечились в местных госпиталях, или им оказывали помощь американские благотворительные организации.
Владимир Зеленский объявил о создании международного альянса по производству оружия в Украине
Такое заявление президент сделал, выступая на открывшемся в Киеве международном форуме, в котором принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира.
"Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для защиты, и каждой из оборонных систем, которые используются украинскими воинами и дают наилучшие результаты в производстве оружия", — заявил Зеленский.
Цель Украины состоит в том, чтобы локализовать производство снарядов, ракет и дронов "в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли". Зеленский отметил, что Киев готов предложить "особые условия" компаниям, которые будут производить оружие в Украине.
Как уточнили в МИДе Украины, к Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран.
Румыния стянула силы ПВО к границе с Украиной
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Румыния также оборудовала у границы дополнительные наблюдательные пункты и организовала патрули.
Помимо этого, в регионе были развернуты четыре дополнительных истребителя F-16 и расширена бесполетная зона.
Россия после выхода из зерновой сделки неоднократно атаковала украинские порты в устье Дуная, по которому проходит граница между Украиной и Румынией.
Только за сентябрь Минобороны Румынии трижды сообщало о падении обломков дронов на территории страны. Президент Клаус Йоханнис называл это "реальной проблемой", при этом в Бухаресте и в НАТО подчеркивали, что не видят признаков преднамеренного нападения со стороны РФ.
Войска РФ нанесли массированный удар дронами по Украине. Силы ПВО сбили 30 беспилотников
В ночь на 30 сентября территорию Украины атаковали около 40 дронов-камикадзе "Шахед-136/131", сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Военные заявили, что 30 беспилотников удалось сбить силам ПВО над территорией Винницкой, Николаевской и Одесской областей.
В Винницкой области в результате попадания беспилотника на объекте инфраструктуры начался сильный пожар. Глава местной администрации Сергей Борзов уточнил, что после попадания БПЛА власти готовились к эвакуировать жителей, однако пожар удалось локализовать. По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Всего в области были сбиты 20 беспилотников.
В то же время в Николаевской области силы ПВО сбили четыре беспилотника, в Одесской — шесть. О пострадавших или разрушениях местные власти пока не сообщали.
Боррель: Европа уже подготовила 27 тысяч украинских военных
Евросоюз подготовил для вооруженных сил Украины более 27 тысяч военнослужащих, сообщил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель в видеообращении к участникам Форума оборонной промышленности в Киеве.
К 2024 году планируется подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ.
Владимир Путин выступил с обращением в связи с годовщиной аннексии украинских регионов
Президент России заявил, что год назад "миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством".
По мнению Путина, "референдумы" на оккупированных территориях, на основании которых была осуществлена аннексия, прошли "в полном соответствии с международными нормами".
Путин также отметил, что сейчас Россия и аннексированные регионы "месте созидают общее будущее, восстанавливают и строят школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы".
Накануне на Красной площади прошел концерт, посвященный годовщине аннексии. Владимир Путин участия в нем не принял. Федеральные телеканалы в своих вечерних выпусках новостей полностью проигнорировали мероприятие; в интернете трансляция концерта также не велась.
Что происходило этой ночью
В Брянской области в селе Погар в результате атаки ВСУ было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз. В телеграм-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, показан взрыв на местной подстанции. Его подлинность не подтверждена.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Минобороны РФ заявило, что украинские военные выпустили девять ракет из РСЗО "Ураган" и что все они были сбиты.
Винницкая область подверглась массовой атаке российских дронов, заявил глава ОВА Сергей Борзов. По его словам, силы ПВО сбили 20 беспилотников. Также зафиксировано попадание дрона в объект инфраструктуры в Виннице.
В общей сложности российские военные за ночь выпустили по Украине 40 беспилотников, заявили в Воздушных силах Украины. По утверждению военных, 30 из них были сбиты.
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