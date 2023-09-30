США на грани шатдауна. Что это, чем грозит и правда ли, что у Америки закончились деньги?

Последняя попытка отсрочить шатдаун законом о временном финансировании на 30 дней с треском провалилась в пятницу в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Демократический Сенат может попытаться принять свой закон в субботу, но шансы на успех минимальны.

Шатдаун — так называют в Америке прекращение финансирования бюджетников — перекроет расходы на госуправление, которые составляют около 25% всех трат бюджета. Ни социальные выплаты, ни возможность выпускать и рефинансировать долг при этом не ограничиваются.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы. Президент-демократ Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют замах оппонентов неприемлемым.

Этот шатдаун будет особенным, поскольку ляжет на старые дрожжи и рискует затянуться до выборного 2024 года.

Конгресс уже второй раз в этом году ставит на карту платежеспособность правительства. Весной угроза была даже серьезнее: Америка оказалась перед лицом первого в ее истории дефолта. Тогда республиканцы не давали правительству демократов наращивать госдолг, и все могло закончиться мировым финансовым кризисом.

С дефолтом всё разрешилось в последний момент, но не без последствий.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун рискует еще больше увеличить эти расходы.

Доверие к Америке подорвано