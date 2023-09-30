Правда ли, что украинский телеканал показал сидящего в зале Зеленского во время его выступления на трибуне в ООН?

Для начала «Проверено“, как обычно, постаралось отыскать первоисточник вирального видео. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы смогли отследить, появилась в пророссийском Telegram-канале «Шейх Тамир“ (119 000 просмотров), где ролик выложили 21 сентября 2023 года в 12:04 по московскому времени. «Проверено“ не исключает, что есть и более ранние посты без упоминания ключевых слов в подписи к ролику, но отыскать их не представляется возможным. Канал «Шейх Тамир“ упоминался в десятках наших разборов и нередко оказывался источником распространения фейков, среди которых и поддельные видео, включая несколько сфабрикованных эфиров телеканалов .

…не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать, а способствовать полному ядерному разоружению. Откровенно говоря, это хорошая стратегия. Но это не должно быть единственной стратегией защиты мира от этой последней войны. Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал.

Однако не очень понятно, почему ведущий не захотел или не смог проверить трансляцию , собственно, от «1+1“, где якобы и был показан ляп. «Проверено“ изучило её на YouTube-канале «ТСН“ — программы новостей телеканала «1+1“. Там 12-часовое видео размещено в разделе прямых эфиров, то есть именно в таком виде оно демонстрировалось аудитории. В украинской записи выступление президента начинается на отметке 01:35:30 , а слова из вирусного отрывка Зеленский произносит в 01:36:48 . В переводе на русский цитата звучит так:

Своё расследование того, как в эфире телемарафона «1+1“ появился ляп с двумя Зеленскими, провёл ведущий канала «ЛенТВ24“ (140 000 просмотров на YouTube) Егор Красотин. По его словам, чтобы разобраться с «главной загадкой дня“, он посмотрел официальную трансляцию на YouTube-канале ООН: «У ООН ничего такого нет, там один Зеленский. Получается, что это накосячил украинский телеканал “1+1“. Видимо, они хотели показать, что в зале во время выступления их президента сидит много людей, и навставляли слушателей с других выступлений“. «Проверено“ также изучило запись ООН, где ошибки монтажа действительно не было (интересующий нас момент начинается на отметке 05:14:38 ).

Как и в большинстве случаев с фальшивыми роликами, во всех СМИ и постах в соцсетях распространяется одна и та же запись эфира, при этом нигде нет видео длительностью более 26 секунд или записи экрана гаджета и/или телевизора, на котором его показывают. Более того, ни в одной заметке СМИ или публикации в соцсетях «Проверено“ не увидело ссылки на эфир, о котором идёт речь. Получается, что видео с предполагаемой ошибкой монтажа украинского телеканала спустя два дня после выступления Зеленского, судя по всему, появилось в единственном экземпляре в прокремлёвском Telegram-канале, который ранее не раз публиковал фейки, но никто из зрителей «1+1“ оплошность, если она была, не заметил.

В вирусном ролике во время речи Зеленского показано пять вставок, на которых запечатлён не выступающий, а слушатели в зале, при этом «Проверено“ установило, что лишь последняя демонстрировалась в исходном монтаже. На самом деле первая, вторая и четвёртая были во время речи президента США Джо Байдена, а третья, где и был запечатлён сидящий в кресле украинский президент, — во время вступительного слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

В записи прямого эфира телемарафона «1+1“, как и в версии ООН, во время речи Зеленского его не показывали сидящим в зале. Более того, в трансляции украинского телеканала слова президента синхронно переводил другой человек, в нижней части экрана постоянно была размещена бегущая строка и подпись о том, что это выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в правом нижнем углу видео вёлся сурдоперевод.

Украинскую озвучку для вирального ролика не записывали специально — «Проверено“ обнаружило такую звуковую дорожку в одном из видео, также размещённых на YouTube-канале «ТСН“. Оно тоже было опубликовано 19 сентября, в нём также не было двух Зеленских. При этом в верхних углах ролика отсутствуют логотипы марафона «1+1“ и «Единых новостей“, которые имеются в распространяемой записи.

„Проверено“ также нашло в вирусном ролике несколько несоответствий официальной символике украинского телеканала. Во-первых, в настоящей трансляции «1+1“ фраза «Дрони для кордону“ («Дроны для границы“) размещена симметрично относительно центра QR-кода, а в распространяемом видео она сильно смещена вниз; отличается и соотношение размеров букв. Кроме того, в официальных эфирах длина флага Украины немного больше длины слова «новини“ («новости“), а в вирусном видео — наоборот. Причём в версии «1+1“, в отличие от виральной записи, слова «єдині“ («единые“) и «новини“ расположены ровно друг над другом. Более того, различается и расстояние между логотипами в правом и левом верхних углах.