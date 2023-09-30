Правда ли, что украинский телеканал показал сидящего в зале Зеленского во время его выступления на трибуне в ООН?
В сентябре 2023 года в СМИ и соцсетях появились сообщения, что на украинском телевидении эфир с речью президента Украины на Генассамблее ООН якобы смонтировали так, чтобы зал казался полным, но допустили ошибку: получилось, как будто Зеленский слушал своё же выступление. Мы проверили подлинность вирусного ролика.
Владимир Зеленский выступил с речью на 78-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября 2023 года. Через два дня, 21 сентября, во многих российских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что на украинском телевидении якобы умышленно неверно смонтировали видео выступления президента Украины. В качестве доказательства приводится 26-секундная запись с логотипом канала «1+1“, где на 14-й секунде Зеленский заметен сидящим в зале, якобы слушающим свою же речь. Многие российские издания объяснили предполагаемую манипуляцию тем, что украинский телеканал хотел продемонстрировать: слушать политика собрался полный зал.
О предполагаемых чудесах монтажа на украинском телевидении рассказали «Первый канал“, «Вести“, «НТВ“, «Рен-ТВ“, RT, «Российская газета“, «Газета.ru“, РИА «Новости“, ТАСС, «Лента“, «Комсомольская правда“, «Московский комсомолец“, «Известия“, «Украина.ру“, «Царьград“, Readovka, «Ридус“, «Регнум“, Life, Ura.ru, «Звезда“, News.ru, «Подмосковье сегодня“, РИАМО, «Общенациональное телевидение“ и «Sputnik Армения“. В Telegram посты о том, что Зеленский слушал сам себя, набрали миллионы просмотров: наиболее вирусные публикации появились в каналах «Прямой эфир“ (895 000 просмотров на момент написания этого разбора), Mash (853 000), «Топор Live“ (822 000), «Раньше всех. Ну почти“ (462 000), Zergulio (433 000), «Дмитрий Никотин“ (361 000), «Ne.Сахар“ (261 000), «Сплетница“ (260 000), «КБ“ (259 000), «Сигнал“ (240 000), «Дядя Слава“ (229 000), «Срочно, сейчас“ (201 000), «Правдивости“ (199 000), «Путин в Telegram“ (188 000) и «Осташко! Важное“ (112 000). О предполагаемом фейке украинского телевидения написал и канал «Минправды“ (53 000 просмотров), называющий себя фактчекинговым проектом. Ролик также стал популярным в пабликах во «ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и на «Пикабу“.
Для начала «Проверено“, как обычно, постаралось отыскать первоисточник вирального видео. Наиболее ранняя публикация из тех, что мы смогли отследить, появилась в пророссийском Telegram-канале «Шейх Тамир“ (119 000 просмотров), где ролик выложили 21 сентября 2023 года в 12:04 по московскому времени. «Проверено“ не исключает, что есть и более ранние посты без упоминания ключевых слов в подписи к ролику, но отыскать их не представляется возможным. Канал «Шейх Тамир“ упоминался в десятках наших разборов и нередко оказывался источником распространения фейков, среди которых и поддельные видео, включая несколько сфабрикованных эфиров телеканалов.
Как и в большинстве случаев с фальшивыми роликами, во всех СМИ и постах в соцсетях распространяется одна и та же запись эфира, при этом нигде нет видео длительностью более 26 секунд или записи экрана гаджета и/или телевизора, на котором его показывают. Более того, ни в одной заметке СМИ или публикации в соцсетях «Проверено“ не увидело ссылки на эфир, о котором идёт речь. Получается, что видео с предполагаемой ошибкой монтажа украинского телеканала спустя два дня после выступления Зеленского, судя по всему, появилось в единственном экземпляре в прокремлёвском Telegram-канале, который ранее не раз публиковал фейки, но никто из зрителей «1+1“ оплошность, если она была, не заметил.
Своё расследование того, как в эфире телемарафона «1+1“ появился ляп с двумя Зеленскими, провёл ведущий канала «ЛенТВ24“ (140 000 просмотров на YouTube) Егор Красотин. По его словам, чтобы разобраться с «главной загадкой дня“, он посмотрел официальную трансляцию на YouTube-канале ООН: «У ООН ничего такого нет, там один Зеленский. Получается, что это накосячил украинский телеканал “1+1“. Видимо, они хотели показать, что в зале во время выступления их президента сидит много людей, и навставляли слушателей с других выступлений“. «Проверено“ также изучило запись ООН, где ошибки монтажа действительно не было (интересующий нас момент начинается на отметке 05:14:38).
Однако не очень понятно, почему ведущий не захотел или не смог проверить трансляцию, собственно, от «1+1“, где якобы и был показан ляп. «Проверено“ изучило её на YouTube-канале «ТСН“ — программы новостей телеканала «1+1“. Там 12-часовое видео размещено в разделе прямых эфиров, то есть именно в таком виде оно демонстрировалось аудитории. В украинской записи выступление президента начинается на отметке 01:35:30, а слова из вирусного отрывка Зеленский произносит в 01:36:48. В переводе на русский цитата звучит так:
…не разворачивать, не распространять, не угрожать и не испытывать, а способствовать полному ядерному разоружению. Откровенно говоря, это хорошая стратегия. Но это не должно быть единственной стратегией защиты мира от этой последней войны. Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал.
В вирусном ролике во время речи Зеленского показано пять вставок, на которых запечатлён не выступающий, а слушатели в зале, при этом «Проверено“ установило, что лишь последняя демонстрировалась в исходном монтаже. На самом деле первая, вторая и четвёртая были во время речи президента США Джо Байдена, а третья, где и был запечатлён сидящий в кресле украинский президент, — во время вступительного слова генсека ООН Антониу Гутерриша.
В записи прямого эфира телемарафона «1+1“, как и в версии ООН, во время речи Зеленского его не показывали сидящим в зале. Более того, в трансляции украинского телеканала слова президента синхронно переводил другой человек, в нижней части экрана постоянно была размещена бегущая строка и подпись о том, что это выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а в правом нижнем углу видео вёлся сурдоперевод.
Украинскую озвучку для вирального ролика не записывали специально — «Проверено“ обнаружило такую звуковую дорожку в одном из видео, также размещённых на YouTube-канале «ТСН“. Оно тоже было опубликовано 19 сентября, в нём также не было двух Зеленских. При этом в верхних углах ролика отсутствуют логотипы марафона «1+1“ и «Единых новостей“, которые имеются в распространяемой записи.
„Проверено“ также нашло в вирусном ролике несколько несоответствий официальной символике украинского телеканала. Во-первых, в настоящей трансляции «1+1“ фраза «Дрони для кордону“ («Дроны для границы“) размещена симметрично относительно центра QR-кода, а в распространяемом видео она сильно смещена вниз; отличается и соотношение размеров букв. Кроме того, в официальных эфирах длина флага Украины немного больше длины слова «новини“ («новости“), а в вирусном видео — наоборот. Причём в версии «1+1“, в отличие от виральной записи, слова «єдині“ («единые“) и «новини“ расположены ровно друг над другом. Более того, различается и расстояние между логотипами в правом и левом верхних углах.
„Проверено“ предположило, что неизвестные могли использовать оригинальное видео с YouTube-канала «ТСН“ и наложить на него символику телемарафона, предварительно неаккуратно вырезав логотипы из настоящей трансляции. Однако можно заметить, что на вирусном ролике также обрезана часть трибуны, за которой выступал Зеленский. Кроме того, в правом верхнем углу на записи «ТСН“ расположена эмблема ООН, которой на виральном видео нет (и не видно следов её удаления). Вероятно, авторы подделки просто кадрировали ролик «ТСН“. Для проверки этой теории мы сделали два скриншота одного и того же момента из вирусного и подлинного ролика, а затем совместили их. Оказалось, что линия обреза кадра проходит именно там, где кончается эмблема ООН.
Вечером 21 сентября на сайте «ТСН“ появилось официальное заявление марафона «Єдині новини“. Там ролик с двумя Зеленскими назвали фейком и утверждали, что его первоисточником стал «пророссийский пропагандист“ Анатолий Шарий. Блогер действительно выкладывал видео у себя в Telegram-канале (804 000 просмотров), однако он сделал это спустя более часа после поста в канале «Шейх Тамир“.
В четверг, 21 сентября, российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН. Команда марафона «Єдині новини“ сообщает, что эта информация недостоверна, и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.
В совместном обращении редакции СМИ, участвующие в организации и ведении марафона, призвали убедиться в том, что видео фейковое, проверив YouTube-трансляции или архивы ОТТ-платформ. Авторы указывают на те же признаки фейка, что и «Проверено“: например, на несоответствие визуальных маркировок (геотитра, плашки и бегущей строки), на перевод, озвученный разными дикторами, и на то, какое видео легло в основу подделки.
Отдельное внимание в опровержении уделили тому, что сфабрикованный ролик распространили некоторые украинские источники, в том числе новостные сайты, Telegram-каналы и даже депутаты Верховной рады. «Проверено“ подтверждает это, поскольку мы нашли подобные публикации, например, на сайтах «Фокус“ и Vesti.ua, а также в каналах «Всевидящее око 🇺🇦 Украина“ (289 000 просмотров), «Политика страны“ (78 000) и Klymenko Time (20 000; на этот канал сослались многие российские издания, однако вскоре пост дополнили опровержением). Организаторы марафона призвали исследовать причины распространения фейка в украинском информационном поле и заявили об отсутствии фактчекинга в отдельных украинских медиа: «Важно, чтобы авторы таких публикаций публично указали их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации“.
Примечательно, что об опровержении авторов украинского телемарафона написали некоторые российские издания, среди которых RT, РИА «Новости“, Lenta.ru, «Московский комсомолец“, «Звезда“, EADaily и «Регнум“. Однако в большинстве из них переиначили смысл заявления: будто бы редакторы марафона признали ошибку и призвали провести проверку украинских СМИ, распространивших содержащий её фрагмент.
Что касается заявлений о выступлении Зеленского перед полупустым залом Генассамблеи ООН, то их проверили фактчекеры из проектов Factcheck.kz и «Ґвара“. Наши коллеги провели свои расследования о том, правда ли слушатели покидали зал во время речи президента Украины и указывает ли малое количество зрителей на потерю интереса к личности Зеленского. В обоих случаях фактчекеры пришли к выводу, что подобные утверждения — манипуляционные.
Таким образом, в эфире телемарафона «1+1“ не было ошибки, из-за которой получилось, будто бы Зеленский слушал свою же речь. Это подтверждается как визуальным анализом вирусного ролика, так и тем, как и откуда он начал распространяться. Редакторы украинской трансляции также назвали запись фейком.
Итог: Фейк