30.09.2023, 15:41
ВИДЕО | Эстоно-латвийская лига Paf: таллиннский „Калев“ обыграл латвийскую „Валмиеру“
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге таллиннский “Калев/Снабб“ обыграл латвийскую “Валмиеру“ (87:79).
Первая четверть матча прошла в равной борьбе, а после прорыва Кельвина Робинсона первая четверть закончилась со счетом 25:21 в пользу “Калева“. Вторая четверть продолжала проходить в напряженной борьбе, где сопернику не позволялось оторваться более чем на три очка. На перерыв “Валмиера“ ушла выигрывая со счетом 40:39.