Баскетбол
30.09.2023, 15:41

ВИДЕО | Эстоно-латвийская лига Paf: таллиннский „Калев“ обыграл латвийскую „Валмиеру“

 

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге таллиннский “Калев/Снабб“ обыграл латвийскую “Валмиеру“ (87:79).

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, а после прорыва Кельвина Робинсона первая четверть закончилась со счетом 25:21 в пользу “Калева“. Вторая четверть продолжала проходить в напряженной борьбе, где сопернику не позволялось оторваться более чем на три очка. На перерыв “Валмиера“ ушла выигрывая со счетом 40:39.

После третьей четверти хозяева выигрывали со счетом 64;63. Хозяева смогли увеличить свое преимущество в счете до шести очков за пять минут до конца игры, когда Эрик Кидус забросил сложный трехочковый бросок. Таллиннский “Калев“ сумел удержать преимущество в последние минуты и в конце победил со счетом 87:79.

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