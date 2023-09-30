ВИДЕО | Эстоно-латвийская лига Paf: таллиннский „Калев“ обыграл латвийскую „Валмиеру“

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, а после прорыва Кельвина Робинсона первая четверть закончилась со счетом 25:21 в пользу “Калева“. Вторая четверть продолжала проходить в напряженной борьбе, где сопернику не позволялось оторваться более чем на три очка. На перерыв “Валмиера“ ушла выигрывая со счетом 40:39.