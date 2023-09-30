ВИДЕО | Эстоно-латвийская лига Paf:“ТалТех/Оптибет“ обыграл рижский ВЭФ, забросив решающий мяч на последней секунде

Латвийский клуб мощно начал матч и уже через пару минут выигрывал со счетом 11:1. К концу четверти “ТалТех“ сумел сократить отставание и после первой четверти ВЭФ выигрывал со счетом 20:15. Во второй четверти хозяевам удалось наладить игру и уйти на перерыв выигрывая со счетом 43:36.

В третьей четверти преимущество “ТалТеха“ выросло до 12 очков, но гости не сдавались, и перед последней четвертью хозяева выигрывали со счетом 63:57. В последней четверти ВЭФ вернулся в игру. За одну минуту и 42 секунды до конца латвийцы вышли вперед на три очка. Однако последнее слово осталось за баскетболистами “ТалТеха“, и последний штрафной бросок Расмуса Андре принес им победу со счетом 80:78.