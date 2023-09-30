Зеленский объявил о создании международного альянса по производству оружия в Украине

Он сообщил об этом во время начавшегося 29 сентября форума в Киеве, в котором, по словам президента, принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира.

По словам Зеленского, этот альянс «ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права“. „Защиты безопасности — я говорю не только об Украине, но и про безопасность от агрессии всех наций в мире“, — заявил президент.

Он также сообщил, что во время недавнего визита в США договорился с президентом Джо Байденом о совместном производстве оружия в Украине — „фактически об основании новой промышленной экосистемы, которая усилит и Украину, и Америку, и всех наших партнеров“.

МИД Украины сообщает, что к Альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран.

На этой неделе стало известно, что власти Германии дали разрешение концерну Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной, которое займется обслуживанием, ремонтом и производством бронетехники.

Кроме того, в Киеве побывала делегация из Франции, в составе которой был министр обороны страны и представители около 20 французских оборонных компаний, в том числе, по данным прессы, Thales, MBDA, Nexter and Arquus.

