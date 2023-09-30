Талибы снова в Москве. Почему запрещенной группировке не заказан ход в Россию

Как заявили в МИД России, главными темами встречи станут региональная безопасность, восстановление Афганистана и то, что там назвали созданием инклюзивного правительства в стране.

Соседи Афганистана весьма обеспокоены вопросами безопасности, учитывая, что в стране продолжают присутствовать радикальные группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

Несмотря на то, что официально "Талибан" тоже признан в России террористической организацией и запрещен, российские власти давно принимают у себя талибов как легитимных представителей Афганистана.

И сейчас в Россию снова прибыла их делегация во главе с министром иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

Что стало с Афганистаном при талибах

Талибы вернулись к власти в Афганистане в 2021 году, после того, как западная коалиция вывела оттуда свой контингент.

Вместе с иностранными военными страну покинули и десятки тысяч афганцев, опасавшихся прихода талибов. Еще тысячи хотели, но не смогли уехать.

Поначалу талибы декларировали, что будут проводить умеренную внутреннюю политику, но в действительности Афганистан очень быстро погрузился во мрак.

Талибы запретили афганским женщинам получать образование, гулять в парках, занимать определенные посты и выходить на улицу без паранджи.

Закрыты салоны красоты, запрещено публичное исполнение музыки, тысячи единиц музыкальных инструментов показательно сожжены.

С приходом талибов в Афганистане наркоторговля не исчезла. Она просто видоизменилась: талибы запретили производство героина, и оно действительно несколько снизилось, зато выросли производство и контрабанда метамфетамина, сообщило в этом месяце Управление ООН по наркотикам и преступности.