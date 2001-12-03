София Блохин из Эстонии выиграла чемпионат Европы по шахматам(2)
Таллиннка София Блохин стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет. Турнир проходил 28-29 сентября в словенском Брежице.
В турнире по швейцарской системе Софии удалось одержать 6 побед в первых 6 турах, и лишь в заключительном 7-м туре она уступила женскому мастеру ФИДЕ из Австрии Катарине Каттер. К счастью, это поражение не сказалось на итоговом результате, представительнице Эстонии удалось отстоять 1-е место с 6-ю набранными очками, на 2-м месте представительница Украины Юлиана Минаева (5,5 очков), бронза у хозяйки турнира Весны Михелич.
Блохин была единственной представительницей Эстонии в данной возрастной категории. В турнире до 16 лет 6-е место заняла Марина Левченко. В турнире U14 12-е место у Марии Иоанны Хаапсал. Впервые выступавшая на международных турнирах Алексис Мириам Ренен заняла 18-е место из 34 участниц в категории до 10 лет.
С полными результатами турнира можно ознакомиться ЗДЕСЬ.