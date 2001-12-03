София Блохин из Эстонии выиграла чемпионат Европы по шахматам

В турнире по швейцарской системе Софии удалось одержать 6 побед в первых 6 турах, и лишь в заключительном 7-м туре она уступила женскому мастеру ФИДЕ из Австрии Катарине Каттер. К счастью, это поражение не сказалось на итоговом результате, представительнице Эстонии удалось отстоять 1-е место с 6-ю набранными очками, на 2-м месте представительница Украины Юлиана Минаева (5,5 очков), бронза у хозяйки турнира Весны Михелич.