Осенний призыв в российскую армию: чем он отличается от предыдущих

Начать стоит с главного вопроса, который волнует призывников и их близких.

Могут ли срочников отправить воевать в Украину?

Российский Генштаб уверяет, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в Украину — ни на передовую, ни на оккупированные территории. Но есть нюансы.

Во-первых, есть Крым, который Россия аннексировала в 2014 году и с тех пор считает своим, а следовательно, может отправлять туда срочников. Украина наносит удары по военным объектам на территории полуострова, поэтому служба на этих объектах может представлять такую же опасность, как и в других захваченных украинских регионах.

Кроме того, ничто не препятствует отправке срочников в воинские части, дислоцированные в приграничных регионах - например, в Белгородскую область, где обстановка после российского вторжения в Украину тоже далеко не мирная.

Во-вторых, в апреле Госдума приняла поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе“, которая позволяет солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы в армии (раньше для этого требовалось отслужить хотя бы три месяца).

Люди, имеющие опыт военной службы, знают, что при желании на новобранца можно легко оказать психологическое давление. Вчерашние школьники, оказавшиеся в армии, часто бывают подавлены, дезоринтированы и могут согласиться на многие требования начальства, в том числе подписать контракт — после чего их могут уже на законных основаниях послать в любую горячую точку.

Электронные повестки и повышение призывного возраста: коснётся ли это нынешних призывников?

Пока нет. Призывной возраст в этом году остался прежним — с 18 до 27 лет, тех, кто преодолел этот возрастной рубеж, привлекать к срочной службе нельзя. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас“.