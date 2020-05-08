Выход в море из Наровы будет только через Россию, если срочно не отыскать миллионы

Мол в Нарва-Йыэсуу, разрушенный сильным штормом еще в 2005 году, защищал устье пограничной реки от песка, который наносят ветер и волны. Без этой защиты устье становится все мельче, уже не всем судам, идущим в Нарву, удается войти в реку, пишут „Деловые ведомости“.