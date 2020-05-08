Выход в море из Наровы будет только через Россию, если срочно не отыскать миллионы(11)
Мол в Нарва-Йыэсуу, разрушенный сильным штормом еще в 2005 году, защищал устье пограничной реки от песка, который наносят ветер и волны. Без этой защиты устье становится все мельче, уже не всем судам, идущим в Нарву, удается войти в реку, пишут „Деловые ведомости“.
Пограничники также могут использовать только небольшие катера. Из-за движения песка фарватер смещается на восток, и через несколько лет попасть в порты Нарвы и Нарва-Йыэсуу можно будет только через территорию РФ.
Городские власти постоянно говорят о важности восстановления мола. Но для небольшого курортного города затраты на это – больше половины годового бюджета, поэтому своими силами город справиться не сможет.
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