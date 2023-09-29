29.09.2023, 19:01
Лучшая диск-гольфистка Эстонии снова вошла в историю
ФОТО: | Delfi Meedia
11 000 долларов, заработанные за победу на Открытом чемпионате США, помогли Кристин Таттар, лучшей в мире диск-гольфистке, достичь новых высот.
Кристин Таттар стала первой в диск-гольфе, сумевшая заработать более 100 000 долларов призовых второй сезон подряд. В прошлом году Таттар заработала 103 тысячи долларов, а в этом году она заработала чуть больше 100 тысяч долларов.
Таттар, выигравшая Открытый чемпионат США, стала первой диск-гольфисткой, выигравшей все четыре турнира категории Major за один сезон.
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