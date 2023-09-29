ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (583-й день) | На Красной площади прошел концерт с лозунгом, напоминающим нацистский. По данным британской разведки вагнеровцы возвращаются в Украину
Подводим итоги еще одного дня войны.
В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на автомобили, стоявшие у жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он обвинил в атаке Вооруженные силы Украины.
Губернатор утверждает, что при взрыве никто не пострадал, а взрывной волной повредило два автомобиля.
Федеральный совет Швейцарии одобрил выделение 100 миллионов швейцарских франков (100,3 миллиона евро) на разминирование гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине.
Деньги выделят в течение трех лет — с 2024 по 2027 год.
„За 18 месяцев, прошедших с начала войны, Украина стала одной из самых заминированных стран мира. По оценкам, треть ее территории (174 тысячи квадратных километров), превышающей по площади Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятые, загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами“, — говорится в сообщении швейцарского правительства.
На Красной площади начался концерт в честь годовщины аннексии регионов Украины. Он проходит под слоганом «Одна страна, одна семья, одна Россия“, который напоминает нацистский лозунг
Перед началом у Кремля, как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва“ было много студентов с российскими флагами. На месте много сотрудников Росгвардии.
Участие Владимира Путина, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, не планируется. «Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех“, — сказал он на брифинге.
28 сентября Путин подписал указ, согласно которому 30 сентября объявляется в России государственным праздником — днем «воссоединения“ аннексированных украинских территорий с Россией. 30 сентября 2022 года в Кремле прошла церемония аннексии самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Журналисты установили имена 33 236 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года
Такую оценку приводит «Русская служба Би-би-си“, которая вместе с «Медиазоной“ и командой волонтеров ведет статистику российских потерь по открытым данным.
Согласно этой информации, по меньшей мере 2448 российских военных погибли при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины.
„С начала контрнаступления Россия потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая двух генералов и 11 полковников (в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе противостояния российской армии с ЧВК „Вагнер“ на территории России в конце июня)“, — пишет «Русская служба Би-би-си“
Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться на территорию Брянской области
По данным Shot, перед прорывом границы территорию Брянской области обстреляли из артиллерии. Затем российские пограничники засекли около десяти диверсантов (по данным Mash, 50 человек, а по данным Baza, 30 человек). Их заметили в лесу в районе реки Снов недалеко от поселка Луговой Климовского района. В ходе боя, как утверждает Shot, диверсантов отбросили назад, среди них есть раненые.
Shot утверждает, что прорыва границы не произошло, бой завершился около 16:40. При этом Baza сообщает, что идет бой в районе поселка Каменский хутор.
Часть дорог в Климовском районе перекрыта, жителей просят воздержаться от поездок. Для силовых ведомств объявлен общий сбор.
Власти Брянской области и Минобороны РФ пока это не комментировали.
Главное на 29 сентября
Наступление ВСУ остановилось после того, как украинские военные с тяжелыми боями заняли село Работино (ореховское направление) и Клещеевку с Андреевкой в районе Бахмута.
Победа в боях за эти маленькие населенные пункты не принесла прорыва: российские войска просто были выдавлены на новые оборонительные рубежи.
Чтобы двинуться дальше, украинской армии нужно освободить еще несколько сел, каждое из которых превращено ВС РФ в укрепрайон.
Возможно, украинское командование готовит новые попытки прорыва. Однако через неделю на всем востоке и юге Украины ожидаются осенние дожди, которые осложнят ведение маневренных боевых действий и подвоз припасов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
Согласно документу, на срочную службу планируют призвать 130 тысяч человек.
Как сообщал ранее Генштаб ВС РФ, призыв начнется с 1 октября и завершится 31 декабря. В ведомстве пообещали не отправлять срочников на войну, а также заявили, что не планирует мобилизацию.
Норвегия с 3 октября введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, входящие в ЕС, запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами, сославшись на соответствующее разъяснение Еврокомиссии. Норвегия не является членом ЕС, но, как вышеперечисленные страны, входит в шенгенское соглашение.
Как сообщает Barents Observer, Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы остановить въезд российских машин. Это решение было принято, поскольку Норвегия пока еще разрешает въезд автомобилей из РФ через Стурскуг — самый северный европейский пункт пропуска на границе с Россией.
Жители села Тишанка и хутора Шаховка Волоконовского района остались без света в результате обстрела в Белгородской области
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Люди не пострадали.
Также под обстрел, сообщил Гладков, попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Осколками снарядов повреждены автомобиль, здание школы и два дома. В домах выбило окна, посекло фасады, крыши и заборы. Пострадавших нет.
Губернатор возложил ответственность за обстрелы на ВСУ.
В Курске эвакуировали учеников школы № 41 из-за предполагаемого дрона
Об этом сообщает «Интерфакс“ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
„Сегодня утром возле школы № 41 в Курске на ветках дерева был обнаружен, предположительно, БПЛА. Детей оперативно эвакуировали за территорию школы“, — сообщили в мэрии. На месте работают экстренные службы.
Курская область в ночь на 29 сентября подверглась массированной атаке дронов, из-за чего пять населенных пунктов остались без электроэнергии.
Запорожская АЭС должна немедленно вернуться под контроль Украины, Россия должна уйти оттуда - генассамблея МАГАТЭ
Страны МАГАТЭ на 67-й сессии ежегодной генеральной конференции в Гааге одобрили резолюцию о немедленном уходе России со станции. Они призвали Москву вывести весь военный и другой свой персонал с ЗАЭС.
Против документа проголосовали шесть государств, в том числе Россия, Китай и Иран. 32 страны, включая Пакистан и ЮАР, воздержались.
Ранее на конференции Украина была избрана в состав Совета управляющих агентства вместе еще с 10 государствами, России среди них нет.
Президент Украины Владимир Зеленский и российский политик Алексей Навальный оказались среди фаворитов букмекеров на победу в Нобелевской премии мира 2023 года, сообщает Reuters.
Однако эксперты считают, что их шансы на победу малы, поскольку Зеленский — лидер воюющей страны, а в прошлом году Нобелевский комитет уже вручил премию представителю России.
Вручение Нобелевской премии мира пройдет 6 октября. В этом году, по данным Reuters, на нее выдвинули 351 номинанта.
В 2022 году премию получили белорусский правозащитник и председатель центра «Весна“ Алесь Беляцкий, российский «Мемориал“ и украинский «Центр гражданских свобод“.
Дрон СБУ уничтожил российскую радиолокационную станцию «Каста“
Дрон СБУ уничтожил российскую радиолокационную станцию «Каста“ у деревни Гирьи Беловского района Курской области России, заявил Hromadske источник в СБУ.
Собеседник издания утверждает, что атака на станцию произошла 28 сентября. «Россияне рассказывали, что она (станция) может обнаружить даже летательные аппараты с технологией „стелс“. Но дрон СБУ почему-то упустила. Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах“, — заявил источник Hromadske.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что страна не является «антиРоссией“ и поддерживает курс на сотрудничество с Москвой
Об этом он сказал в интервью «Казинформ“, комментируя свое предыдущее заявление о том, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим против России.
При этом Токаев утверждает, что Казахстан не располагает и не торгует с Россией товарами, попадающими под санкции.
28 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана поддержал санкции против России и выступил за прекращение военных действий между РФ и Украиной.
Британская разведка: вагнеровцы возвращаются в Украину в составе новых подразделений
Ежедневная сводка британской разведки в пятницу посвящена возвращению бойцов ЧВК «Вагнер“ на фронт в Украине.
В последние недели бойцы, ранее связанные с частной военной компанией (ЧВК), по всей видимости, стали прибывать в Украину в индивидуальном порядке и небольшими группами, сражаясь на стороне различных добровольческих подразделений, пишут авторы сводки. Число вернувшихся может составлять до нескольких сотен человек.
„Вагнер“ перестал участвовать в боевых действиях в Украине к началу июня 2023 года, еще до неудавшегося мятежа 24 июня и гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина спустя два месяца. Точный статус вновь прибывших в Украину бойцов неясен, но вполне вероятно, что они были переведены в части официальных сил Минобороны России и другие ЧВК.
По некоторым данным, бойцы «Вагнера“ стянуты к Бахмуту: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие вагнеровцы знакомы с районом, где сейчас проходит линия фронта и тактикой украинских военных, поскольку прошлой зимой сражались на той же территории.
В пользу теории о переходе вагнеровцев в подразделения Минобороны может говорить и встреча президента Владимира Путина с экс-командиром ЧВК «Вагнера“ Андреем Трошевым, о которой Кремль сообщил утром в пятницу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал информагентствам, что экс-командир ЧВК «Вагнера“ уже работает в Минобороны России.
ISW: российские войска снизили интенсивность наземных атак, но увеличили число авиаударов
В последние дни российские войска снизили темп наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная, пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Российские и украинские официальные лица все чаще сообщают о снижении интенсивности российских атак на Купянском и Лиманском направлениях. Это говорит о том, что украинские войска оттеснили российские силы от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили их наступательные усилия в этом районе.
По оценке ISW, российские войска рассчитывали прижать украинские силы к этой линии и отвести их от более важных участков фронта.
В утренней сводке Генштаба Украины в четверг сообщалось об отсутствии российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях, а в вечерней говорилось только об одной атаке к югу от Кременной.
Вместе с тем российская авиация стала более активной на этом направлении, пишут эксперты. По их данным, авиация все активнее действует в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и менее активно в западной части Запорожской области, где украинские войска ведут контрнаступление.
В частности, пресс-секретарь Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявил накануне, что за последние три дня российские войска увеличили количество авиаударов по Херсону и области в три-четыре раза – по целям в этом районе было сброшено более 50 авиабомб.
45-летнего жителя Керчи в аннексированном Крыму задержали по подозрению в передаче Украине информации о перемещениях российской военной техники, сообщает «Интерфакс“ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По версии ведомства, крымчанин связался в мессенджере с сотрудником военной разведки Украины, по заданию которого затем делал фотографии и видео перемещения российской военной техники.
ФСБ утверждает, что подозреваемый «отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ“.
Возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ). Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
За атакой на подстанцию в Курской области стоит СБУ, пишут «РБК — Украина“ и «Украинская правда“ со ссылкой на источники в спецслужбе.
Собеседники изданий предоставили видео атаки на подстанцию. Утверждается, что именно к ней среди прочего были подключены важные российские военные объекты.
В ночь на 29 сентября Курскую область массово атаковали беспилотники, сообщил глава региона Роман Старовойт. Один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района. В результате без электроснабжения остались пять населенных пунктов и больница.
В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили попытку теракта «киевского режима“, сбив 10 беспилотников над Курской областью.
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
Как сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, произошло попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате обстрела загорелась сухая трава, пожар уже потушили.
Кроме того, под артиллерийские обстрелы попал один из населенных пунктов Куцурубской общины. Произошло возгорание сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар потушили, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ночью Курская область подверглась массированной атаке дронов. Обесточены пять населенных пунктов
По данным Минобороны РФ, ночью дежурные средства ПВО сбили над областью десять летательных аппаратов самолетного типа. Еще один дрон уничтожили в Калужской области. Военное ведомство возложило ответственность за попытку теракта на «киевский режим“.
Один из украинских беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района, рассказал глава региона Роман Старовойт. В результате загорелся один из трансформаторов. В области остались без электроснабжения пять населенных пунктов и больница.