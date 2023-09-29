На стоянках аэропорта Хельсинки пылятся российские люксовые автомобили. Если владельцы их не заберут, город сможет забрать имущество в миллионы евро себе

На парковке аэропорта Хельсинки можно найти дорогие машины с российскими номерами. Среди них – Mercedes Benz GLE 63s AMG стоимостью в 300 тысяч евро, Porsche Cayenne GTS, который стоит около 200 тысяч евро, а также другие дорогие автомобильные бренды.

Некоторые из них, судя по слою пыли, ждут своих владельцев уже несколько месяцев. На толстом слое пыли заднего стекла Chevrolet из России кто-то даже написал “Go home“ и “Slava Ukraini“.

С 16 сентября Финляндия запретила ввоз зарегистрированных в России легковых автомобилей, чтобы бороться с обходом наложенных на РФ санкций. Владельцам машин дали шесть месяцев, чтобы вывезти свои автомобили из страны.

Владелец Audi не знает, когда сможет забрать свой автомобиль

Yle дозвонилось до Валерия Клюквина, который припарковал на парковке аэропорта свой новенький Audi A4 Allroad Quattro. Мужчина оказался доступен по французскому телефонному номеру. Он рассказал, что сейчас путешествует по Европе. Он дал понять, что находится в процессе получения гражданства ЕС.

Клюквин планирует забрать свой автомобиль в аэропорту Хельсинки, но пока не знает, когда именно.

Хотя сейчас он находится в ЕС, россиянин также регулярно ездит в Россию к родственникам. Он сожалеет, что больше не сможет пересекать границу на собственном автомобиле.

– Печально, что простые граждане вынуждены сильно страдать от конфликтов между ЕС и Россией.

Однако Клюквин считает, что запрет на ввоз автомобилей не приведет к полному прекращению перемещения легковых машин через границу.

– Вы всегда можете приобрести автомобиль с регистрационным знаком ЕС, – рассуждает мужчина.

Брошенные автомобили могут перейти в собственность города Вантаа

Хранение автомобиля в гараже аэропорта Хельсинки-Вантаа обходится не дешево. Парковка в корпусе Р1, который расположен ближе всего к терминалу, стоит целых 186 евро в неделю, в Р2 – 136 евро.

На этих парковках всего полдесятка российских автомобилей.