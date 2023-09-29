На стоянках аэропорта Хельсинки пылятся российские люксовые автомобили. Если владельцы их не заберут, город сможет забрать имущество в миллионы евро себе
На парковках аэропорта в Хельсинки сейчас припарковано чуть менее сотни автомобилей с российскими номерами, пишет yle.
На парковке аэропорта Хельсинки можно найти дорогие машины с российскими номерами. Среди них – Mercedes Benz GLE 63s AMG стоимостью в 300 тысяч евро, Porsche Cayenne GTS, который стоит около 200 тысяч евро, а также другие дорогие автомобильные бренды.
Некоторые из них, судя по слою пыли, ждут своих владельцев уже несколько месяцев. На толстом слое пыли заднего стекла Chevrolet из России кто-то даже написал “Go home“ и “Slava Ukraini“.
С 16 сентября Финляндия запретила ввоз зарегистрированных в России легковых автомобилей, чтобы бороться с обходом наложенных на РФ санкций. Владельцам машин дали шесть месяцев, чтобы вывезти свои автомобили из страны.
Владелец Audi не знает, когда сможет забрать свой автомобиль
Yle дозвонилось до Валерия Клюквина, который припарковал на парковке аэропорта свой новенький Audi A4 Allroad Quattro. Мужчина оказался доступен по французскому телефонному номеру. Он рассказал, что сейчас путешествует по Европе. Он дал понять, что находится в процессе получения гражданства ЕС.
Клюквин планирует забрать свой автомобиль в аэропорту Хельсинки, но пока не знает, когда именно.
Хотя сейчас он находится в ЕС, россиянин также регулярно ездит в Россию к родственникам. Он сожалеет, что больше не сможет пересекать границу на собственном автомобиле.
– Печально, что простые граждане вынуждены сильно страдать от конфликтов между ЕС и Россией.
Однако Клюквин считает, что запрет на ввоз автомобилей не приведет к полному прекращению перемещения легковых машин через границу.
– Вы всегда можете приобрести автомобиль с регистрационным знаком ЕС, – рассуждает мужчина.
Брошенные автомобили могут перейти в собственность города Вантаа
Хранение автомобиля в гараже аэропорта Хельсинки-Вантаа обходится не дешево. Парковка в корпусе Р1, который расположен ближе всего к терминалу, стоит целых 186 евро в неделю, в Р2 – 136 евро.
На этих парковках всего полдесятка российских автомобилей.
Большинство машин с российскими номерами находятся в корпусах P3 или P5, где парковка стоит 79 евро в неделю, а в P5 – 88 евро.
Неделю назад Yle подсчитало количество автомобилей. Их было 78.
Чуть более года назад в аэропорту было припарковано около 1400 автомобилей, принадлежащих россиянам, как тогда сообщала газета Helsingin Sanomat. По данным издания, владельцы многих люксовых автомобилей в этот момент путешествовали по Европе.
Сейчас число российских машин составляет лишь 5% от прошлогоднего количества. Также газета Iltalehti недавно сообщила, что количество российских машин на парковке аэропорта резко сократилось.
Оператор аэропорта Finavia не комментирует, как долго автомобили отдельных клиентов будут находиться в гараже. По словам представителей компании, ограничений по времени нет.
„Если вы просто подъезжаете на своем автомобиле к шлагбауму и попадаете на парковку, вы можете выехать из нее в любое время. Оплата производится при выезде. У нас машины стоят на стоянке неделями и месяцами. Мы не знаем, как долго каждый паркующийся будет находиться в поездке“, – говорит директор Finavia по парковкам Юкка Исомяки.
Если автомобиль окажется брошенным, а Finavia не сможет связаться с владельцем, его заберет служба парковки города Вантаа. Если в течение установленного срока владелец не объявится, то право собственности на него перейдет к городским властям.
Так уже происходило и ранее. Газета Iltalehti на днях писала о брошенном в аэропорту BMW 700-й серии, который был выставлен городом на аукцион, когда владелец отказался его забрать.
По словам Исомяки, автомобили в аэропорту бросают довольно редко.
Однако если владельцы автомобилей с российскими номерами по тем или иным причинам не приедут за своими машинами, город Вантаа сможет забрать имущество в миллионы евро себе.