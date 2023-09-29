Правдиво ли фото, на котором экс-министр обороны Украины после отставки отдыхает на яхте в Европе?

Проведя обратный поиск по виральной картинке, в выдаче Google «Проверено“ нашло статью с биографией Резникова, опубликованную на сайте украинского «24 канала“ ещё 4 ноября 2021 года, в день его назначения на пост министра обороны. В материале среди снимков, демонстрирующих разные периоды жизни чиновника, было размещено и вирусное фото. «О бурном романе с телеведущей утреннего шоу на канале ICTV Юлией Зорий стало известно зимой 2020 года, когда пара объявила о помолвке. Резников в День святого Валентина написал большой пост в фейсбуке и раскрыл наконец секрет“, — говорилось на сайте телеканала. В подписи к фотографии указано, что она сделана в Стамбуле.

В фейсбуке бывшего министра обороны, действительно, есть запись за 14 февраля 2020 года с интересующей нас фотографией. В этом же посте есть два других снимка, сделанных на той же яхте. Резников написал: «День святого Валентина. Сегодня во всех лентах новостей доминируют открытки с сердечками. Однажды я сделал пост, в момент увольнения с госслужбы (в 2016–2018 годах Резников работал замглавы администрации Киева. — Прим. ред.), о том, что планирую доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализовываются, если сознательно отправить запрос во вселенское пространство. И она сказала “да“! Юля Зорий, пора признаться миру!“

Что касается места съёмки, то фотографии и правда были сделаны в Турции. Чтобы убедиться в этом, достаточно в поисковой строке Google Maps написать «крепость в Стамбуле“ и посмотреть панорамные фото крепости Румели (Румелихисар). Это древнее строение расположено в европейской части города на берегу пролива Босфор.

В своей публикации Резников не уточнял точную дату съёмки. Фактчекеры из проектов StopFake и «Факт-метр“, а также некоторые украинские СМИ утверждают, что фотографии были сделаны в начале 2020 года, то есть тогда, когда и были обнародованы в соцсетях чиновника. Однако, по данным «24 канала“, Резников сделал предложение своей возлюбленной ещё осенью 2019 года (некоторые издания уточняют, что речь идёт о ноябре). «Проверено“ нашло интервью Зорий журналу Elle, в котором она сообщила, что сказала «да“ своему избраннику как раз в ноябре 2019 года. Мы также изучили инстаграм* телеведущей и обнаружили там несколько фото, которые, согласно геотегам, были сделаны в Стамбуле и опубликованы в конце ноября 2019-го. На некоторых из этих снимков Зорий носит ту же одежду и стоит на той же яхте, что и на фото Резникова. В подписях к фотографиям ведущая говорит о любви и о том, что «Стамбул неожиданно стал очень особенным городом“.

Распространение фото Резникова и Зорий с неверной подписью началось на русском языке в Telegram. Наиболее ранний дезинформирующий пост, который «Проверено“ смогло отследить по ключевым словам, появился 10 сентября в 11:44 по московскому времени в канале белорусского блогера Антона Шабашова (16 000 просмотров). Во «ВКонтакте“ самая ранняя подобная публикация также была сделана в паблике Шабашова (2100 просмотров) в 11:47. При этом, по данным сервиса TGStat, пост аналогичного содержания был размещён в Telegram-канале «Беллетрист“ ещё вечером 9 сентября, однако его удалили через 13 минут.

Таким образом, разошедшееся фото Резникова сделано не в Европе в сентябре 2023 года, а в Турции в ноябре 2019-го, за два года до того, как он занял должность министра обороны Украины.

Итог: Неправда