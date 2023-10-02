В Таллинне появятся “домашние“ улицы. Что это такое?
Каковы принципы городского планирования Таллинна, и что поменялось за последние 10–15 лет? О дружелюбном к людям городском пространстве и изменениях в образе мышления в горуправе рассказывает руководитель отдела градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Кайди Пылдоя.
Как изменилось городское пространство Таллинна за последние 10–15 лет?
Планирование городского пространства – от градостроительных идей до общей планировки, детальной планировки, строительного проекта и, наконец, строительства традиционно было медленным процессом. Это и по сей день длительный процесс – например, проект улицы Вана-Каламая от изначальной идеи до завершения строительных работ занял более 10 лет. При этом ожидания людей к качеству пространства возросли, есть ожидание, чтобы изменения в пространстве происходили быстрее.
Изменилась и повседневная реальность: все чаще происходят неожиданные ситуации, на которые городам приходится быстро реагировать.
На протяжении десятилетий мобильная среда городов планировалась таким образом, чтобы на первом месте была возможность быстрого передвижения на личном автомобиле. Такое планирование оказало огромную медвежью услугу людям, живущим в окружении постоянного движения автомобилей. Шум и загрязненный воздух оказывают прямое влияние на здоровье населения, кроме того, возрастает риск попасть в аварию. Жить в такой среде не хорошо.
На протяжении десятилетий мобильная среда городов планировалась таким образом, чтобы на первом месте была возможность быстрого передвижения на личном автомобиле. Такое планирование оказало огромную медвежью услугу людям, живущим в окружении постоянного движения автомобилей.
Чего люди вправе ожидать от города как жилой среды? Менее 10 лет назад на публичных обсуждениях планировки у чиновников было принято упрекать жителей города, поднимавших проблемы жилой среды: «Вы ведь в городе живете!“
К счастью, сейчас понимание изменилось: городская жизнь должна быть достойной человека, здоровой и предлагать множество возможностей для всех; особенно если мы хотим, чтобы люди предпочитали города как среду обитания.
Не могли бы вы привести несколько примеров изменений в понимании этого вопроса, произошедшие в городском планировании?
Город не является транспортным коридором для тех, кто живет за чертой города и хочет каждый день добираться на работу в центр города на машине. Нужно думать и о людях, которые постоянно живут в городе, и поэтому стало актуальным новое понятие – “домашняя“ улица. Так же как улица предназначена для движения, “домашняя“ улица предназначена для того, чтобы проводить на ней время. Это продолжение дома во двор. “Домашняя“ улица характеризуется наличием мест для различных видов досуга и зелеными зонами для отдыха. Хорошая «домашняя“ улица также предлагает малому бизнесу возможность работать в городском пространстве.
Первые три „домашние“ улицы Таллинна – недавно завершенная улица Вана-Каламая, улица Койду, находящаяся на этапе архитектурного конкурса, и улица Ластекоду, недавно получившая новое эскизное решение, – демонстрируют, насколько разумно перераспределять городское пространство улицы так, чтобы в центре был человек, передвигающийся пешком или на велосипеде. Подъезд к домам на автомобиле тоже сохраняется, но спешить на автомобиле в городской среде на самом деле не имеет смысла – выигрыш по времени от более высокой скорости исчисляется в основном в секундах, так как расстояния небольшие.
Такие улицы с новой концепцией создают, помимо прочего, новую городскую жизнь и городскую культуру.
Если говорить шире, что такое вообще дружественное к человеку городское пространство и каковы его критерии? Таллинн им соответствует?
Говоря проще, дружественное к человеку городское пространство позволяет любому человеку с самого детства до самой старости жить в родном городе комфортной, независимой и достойной жизнью. На практике это означает, что так называемые “мягкие“ потребности людей и качество городского пространства становятся более осознанными, чем было до сих пор. Качественное пространство разнообразно, практично, имеет свою индивидуальность, легкодоступно, эстетично и соответствует климату – список можно продолжить.
Говоря проще, дружественное к человеку городское пространство позволяет любому человеку с самого детства до самой старости жить в родном городе комфортной, независимой и достойной жизнью.
Более качественная жилая среда не обязательно будет дороже (особенно в долгосрочной перспективе), но чтобы создать ее, нужно переосмыслить существующие рабочие процессы. Больше времени нужно уделять дизайну и анализу, а также понимать целесообразность того или иного бюджетного решения в долгосрочной перспективе.
Городское пространство Таллинна характеризуется ситуацией, когда часть районов уже совершила быстрый скачок в развитии. Прежде всего там, где активные люди умеют требовать качественного городского пространства (читай: Пыхья-Таллинн и кварталы деревянных домов вокруг центра Таллинна). Городским планировщикам важно настаивать на том, чтобы и другие районы города не отставали, поэтому разные районы города должны быть связаны общей сетью общественных пространств: велодорожки, городские площади, линейные парки.
Городское планирование под руководством застройщиков с бизнес-интересами превратило Таллинн в лоскутное одеяло: построено несколько современных жилых районов и центров притяжения (Теллискиви, Ноблесснер и район Каларанна до Коплиских линий, но маршруты движения из одного района в другой не прямые и прерывистые.
Насколько важную роль в дружелюбном к людям городском пространстве играет снижение предельной скорости до 30 км/ч?
Сбалансированная и устойчивая мобильность – это хорошее кровообращение города, так записано в Программе устойчивой мобильности Таллинна. Снижать скоростной режим до 30 километров в час везде не разумно. Должна быть возможность передвигаться между узловыми пунктами – с работы домой, в школу, в университет – за разумное время, и на улицах есть участки разной иерархии, чтобы достигать этой цели. В долгосрочной перспективе возможность быстрого передвижения должна быть обеспечена удобной сетью общественного транспорта, включающей в себя также станции пересадки с поезда на трамвай или автобус, и так называемые микрохабы – автобусные остановки, где удобно взять напрокат велосипед или электросамокат, чтобы проехать последний километр до места назначения.
Эффект снижения скорости лучше всего можно понять на собственном опыте – когда будут достроены такие улицы, как, например, недавно завершенная улица Вана-Каламая.
Самая большая опасность – это чрезмерно упрощенный образ мышления. Даже зеленый поворот часто доходит до крайностей – в том числе когда речь заходит об использовании автомобилей.
Самая большая опасность – это чрезмерно упрощенный образ мышления. Даже зеленый поворот часто доходит до крайностей – в том числе когда речь заходит об использовании автомобилей. Например, точно нельзя создавать зоны, полностью закрытые для автомобилей, где не будет в том числе остановок и парковочных мест. Это подчеркивает Эстонская палата людей с ограниченными возможностями – среди нас есть люди с особыми потребностями, которые зависят от автомобилей. Среди нас много особенных людей, и их нельзя отрезать от общества.
Создавая дружественное к людям городское пространство, берет ли Таллинн пример с каких-то других городов мира?
При создании дружественного к людям городского пространства Таллинн часто обращается к опыту стран Северной Европы, которые возглавляют практически все рейтинги городов с хорошей жилой средой.
Говорят, подземную инфраструктуру парка Лийвалайа выведут на улицу? Что это за проект и какова его цель?
Улицу Лийвалайа пересекает улица Татари, пространственную непрерывность которой пешеходам сложно заметить, поскольку путь пролегает через парковку. Первоначальная идея трассового парка Лийвалайа заключалась в том, чтобы превратить парковку в мини-парк – место, где можно ненадолго остановиться отдохнуть. Разрабатывая идею, мы поняли, что под асфальтом скрыт целый мир инфраструктурных трасс и решили пространственно выделить его в новом парке. Для участков, свободных от трасс, разработан специальный дизайн: там будут зоны для сидения и врезанные в асфальт грядки, и между ними будут прорисованы пути трасс.
Инфраструктурные трассы, случайным образом проложенные под поверхностью улицы, – это реальность Таллина, которая ограничивает проектирование качественного уличного пространства больше, чем можно было бы предположить на первый взгляд. По правилам, установленным сегодняшними владельцами техносетей, над трассами нельзя возводить постоянные здания или, например, высокое озеленение.
Инфраструктурные трассы, случайным образом проложенные под поверхностью улицы, – это реальность Таллина, которая ограничивает проектирование качественного уличного пространства больше, чем можно было бы предположить на первый взгляд. По правилам, установленным сегодняшними владельцами техносетей, над трассами нельзя возводить постоянные здания или, например, высокое озеленение. Поэтому непосредственно пространство улиц городскими архитекторами не проектируется и не рассматривается.
Одна из целей инсталляции – познакомить общественность с этой реальностью. При этом мы также хотим начать диалог с владельцами сетей – возможно, совместно мы достигнем большей гибкости. На данный момент проект на уровне идеи, надеемся, что в следующем году появится возможность его реализовать.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru