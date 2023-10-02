В Таллинне появятся “домашние“ улицы. Что это такое?

Как изменилось городское пространство Таллинна за последние 10–15 лет?

Планирование городского пространства – от градостроительных идей до общей планировки, детальной планировки, строительного проекта и, наконец, строительства традиционно было медленным процессом. Это и по сей день длительный процесс – например, проект улицы Вана-Каламая от изначальной идеи до завершения строительных работ занял более 10 лет. При этом ожидания людей к качеству пространства возросли, есть ожидание, чтобы изменения в пространстве происходили быстрее.

Изменилась и повседневная реальность: все чаще происходят неожиданные ситуации, на которые городам приходится быстро реагировать.

На протяжении десятилетий мобильная среда городов планировалась таким образом, чтобы на первом месте была возможность быстрого передвижения на личном автомобиле. Такое планирование оказало огромную медвежью услугу людям, живущим в окружении постоянного движения автомобилей. Шум и загрязненный воздух оказывают прямое влияние на здоровье населения, кроме того, возрастает риск попасть в аварию. Жить в такой среде не хорошо.

На протяжении десятилетий мобильная среда городов планировалась таким образом, чтобы на первом месте была возможность быстрого передвижения на личном автомобиле. Такое планирование оказало огромную медвежью услугу людям, живущим в окружении постоянного движения автомобилей.

Чего люди вправе ожидать от города как жилой среды? Менее 10 лет назад на публичных обсуждениях планировки у чиновников было принято упрекать жителей города, поднимавших проблемы жилой среды: «Вы ведь в городе живете!“

К счастью, сейчас понимание изменилось: городская жизнь должна быть достойной человека, здоровой и предлагать множество возможностей для всех; особенно если мы хотим, чтобы люди предпочитали города как среду обитания.

Не могли бы вы привести несколько примеров изменений в понимании этого вопроса, произошедшие в городском планировании?