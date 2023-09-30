3D-принтер вместо повара? Еда, которую можно напечатать
Современные 3D-принтеры печатают не только медицинские приборы, конструкции мостов, автомобили и целые дома, но и еду, пишет rus.delfi.lv. Кто знает, может быть, в будущем они заменят поваров и официантов, а в ресторанах за столом будет стоять компьютер с меню, а рядом с ним – принтер, который мгновенно распечатает ваш заказ...
Ожидается, что в будущем технологии 3D-печати будут широко использоваться практически во всех сферах жизни, и прямо сейчас они постепенно проникают в пищевую промышленность. 3D-печать быстрее, точнее и оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду, но ее недостатком является то, что она все еще достаточно дорога. В таких отраслях, как автомобилестроение или строительство, время и точность имеют решающее значение, и 3D-печать уже широко используется для печати деталей машин и строительных материалов для домов.