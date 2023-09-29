„Раньше русским позволили бы занять страны Балтии“. Исследователь об изменении политики НАТО

Он напомнил — президент Франции Эммануэль Макрон однажды заявил, что НАТО переживает “смерть мозга“. По словам Кажоциньша, слова Макрона были крайне резки, но по сути президент был прав.

„Действительно ли он так думал, или это был просто способ заставить лед тронутся – трудно сказать. Но что наиболее важно – особенно с военной точки зрения — политика сдерживания НАТО кардинально изменилась“, — признал исследователь.

Кажоциньш указал, что если раньше НАТО позволило бы России занять страны Балтии и только потом стало бы на это реагировать (об этом же в свое время заявила Кая Каллас), то теперь альянс ведет политику предупреждения и недопущения подобных сценариев.

„Вот почему президент США Джо Байден подчеркивает важность борьбы за каждый дюйм, каждый фут земли НАТО“, — указал Кажоциньш.

Он добавил, что в случае российского вторжения ответные меры должно быть применены сразу.

„Иначе в Нарве, Даугавпилсе, Вильнюсе нас ждет сценарий Мариуполя, Бучи, Ирпеня“, — заключил исследователь.

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