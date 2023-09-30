„Pegasus — это очень плохой знак“. Эксперт по цифровым правам о том, кто мог заразить телефоны журналистов в Латвии

Delfi поговорил с юристом международной неправительственной организацией Access Now Натальей Крапивой о том, что известно об использовании Pegasus в Латвии и странах Балтии, кто может оказаться объектом цифровой слежки, что нужно делать в случае возникновения подозрений и главное — насколько вероятно, что телефон издателя “Медузы“ и других живущих в Латвии журналистов заразила именно СГБ.

Pegasus, изначально предназначавшийся для борьбы с террористами, далеко не впервые используют для слежки за журналистами и активистами — он позволяет злоумышленникам скрытно получить почти полный контроль над устройством. При этом разработчик программы, израильская компания NSO Group, утверждает, что продает ее только государственным ведомствам — и исключительно “союзникам США и Израиля“. Исходя из этого “Медуза“, Access Now и канадская лаборатория по вопросам кибербезопасности Citizen Lab пришли к выводу, что за атакой на Тимченко, судя по всему, стояли спецслужбы одной из европейских стран (в числе подозреваемых — разведки Латвии, Германии или Эстонии).