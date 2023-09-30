30.09.2023, 09:35
„Pegasus — это очень плохой знак“. Эксперт по цифровым правам о том, кто мог заразить телефоны журналистов в Латвии
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В середине сентября “Медуза“ сообщила, что телефон гендиректора и сооснователя издания Галины Тимченко был заражен довольно дорогой и редкой шпионской программой Pegasus. За заражением, по мнению экспертов в сфере кибербезопасности, скорее всего, стоят спецслужбы. Под подозрением в том числе и Служба госбезопасности Латвии.
Delfi поговорил с юристом международной неправительственной организацией Access Now Натальей Крапивой о том, что известно об использовании Pegasus в Латвии и странах Балтии, кто может оказаться объектом цифровой слежки, что нужно делать в случае возникновения подозрений и главное — насколько вероятно, что телефон издателя “Медузы“ и других живущих в Латвии журналистов заразила именно СГБ.