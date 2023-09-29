Департамент транспорта: в ближайшие годы выбоины будут частью дорожного движения

„Участники дорожного движения, по всей видимости, заметят ухудшение, - передает его слова RusERR. - Департамент транспорта делает все от себя зависящее, чтобы безопасность дорожного движения не страдала, будь то восстановление разметки или текущий ремонт, например, зимнее обслуживание дорог. Это те вещи, в которых мы не будем уступать“.

„Но денег на восстановление верхнего слоя асфальта не хватает. В будущем участники дорожного движения почувствуют, что на дорогах стало больше углублений от колес или неровностей. Или даже выбоин или просевших участков. В ближайшие годы это станет частью дорожного движения“, - заявил представитель ведомства.

Он признал, что с учетом еще и роста цен объем дорожных работ в следующем и последующих годах сократится примерно вдвое по сравнению с 2022 и 2023 годами. „Мы продолжаем говорить о том, что в дорожном хозяйстве ежегодно образуется дыра в размере около 100 млн евро. Это те деньги, которых не хватает на поддержание наших дорог в хорошем состоянии, а также на то, чтобы заниматься умеренным развитием“, - сообщил Саук.

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