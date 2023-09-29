Правда ли, что президента Польши Анджея Дуду внесли в базу „Миротворец“?

Сообщения о включении Анджея Дуды в базу „Миротворец“ появились в многих популярных Telegram-каналах. Текст сопровождался скриншотом якобы с сайта «Миротворец“, где были указаны данные польского президента, а также обоснование помещения его в «чёрный список“: «Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Пособник российских захватчиков. Распространение кремлёвской пропаганды“. Скриншот обрезан, поэтому ещё один пункт виден только частично. Это сообщение распространили в том числе Telegram-каналы «Дядя Слава“ (194 000 просмотров на момент публикации этого разбора), «Правдивости“ (169 000) и «Шейх Тамир“ (114 000). Написала об этом в своём Telegram-канале и телеведущая Ольга Скабеева.

Сообщения о включении Анджея Дуды в базу «Миротворец“ появились на фоне возникшей напряжённости в польско-украинских отношениях. Ещё в апреле 2023 года Польша, а также Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ввели односторонние ограничения на импорт украинского зерна, в начале мая Еврокомиссия по итогам переговоров с заинтересованными сторонами подтвердила временный запрет. 15 сентября Брюссель отменил действие этих мер, заявив, что Киев взял на себя обязательства по экспортному контролю. Тем не менее вскоре Польша, Венгрия и Словакия продлили (и даже расширили) эмбарго.

19 сентября польский президент посвятил этой проблеме значительную часть своего брифинга перед журналистами в рамках Генассамблеи ООН. Дуда сравнил помощь Украине со спасением утопающего, который может погубить вместе с собой и того, кто его спасает. Президент Украины не остался в долгу: на той же Генассамблее Владимир Зеленский сказал следующее: «Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актёра“. Вслед за этим польский МИД вызвал украинского посла в Варшаве и выразил ему протест в связи с заявлением Зеленского.