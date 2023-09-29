Эстонский шахматист стал чемпионом мира среди ветеранов

Чемпионат завершился в Северной Македонии. Американцы выиграли 7 матчей из 9, еще один свели вничью, а один проиграли. Второе место - у сборной Англии, опередившей по дополнительным показателям исландцев и итальянцев. Определяющими для распределения медалей стали последние два тура, где американцам удалось выиграть оба матча с максимально возможным счетом 4:0.

Эльвест, выступающий за США с 2006 года, набрал на третьей доске 5 очков из 7 возможных. В составе сборной США кроме самого титулованного шахматиста в истории Эстонии также выступали спортсмены, в разные годы эмигрировавшие в Америку: Григорий Кайданов, Алексей Ермолинский, Игорь Новиков и Александр Шабалов.

В чемпионате принимали участие шахматисты в возрасте старше 50 лет. С полными результатами турнира можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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