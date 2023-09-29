В следующий четверг в Нарве будут выбирать нового мэра(4)
Планируется, что заседание Нарвского городского собрания, на котором должны выбрать нового мэра, пройдет в четверг, 5 октября. Кандидатура одна - центрист Яан Тоотс.
Решение о проведении сессии принял президиум горсобрания. “В повестке дня будет три вопроса, один из них - выборы мэра“, - сообщила ERR председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.
Фракция “Нарва“, которая составляет большинство в Нарвском горсобрании, выдвинула кандидатом на пост мэра вице-председателя Центристской партии Яана Тоотса. В этой правящей фракции состоит 19 депутатов.
Катри Райк, которая после отставки с поста мэра, стала депутатом, планирует войти во фракцию „Респект“. Ожидается, что в ближайшие дни она напишет заявление о вступлении в эту фракцию, которая является в настоящее время оппозиционной.
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