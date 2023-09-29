Медицинские заметки
29.09.2023, 07:00

Всемирный день сердца | Эстонский врач рассказал, как позаботиться о своем сердце

 (1)
Медицинские заметки Ляэне-Таллиннской центральной больницы
Untitled design - 1
Untitled design - 1
ФОТО: Canva | Lääne-Tallinna Keskhaigla, Canva

Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он проводится с 2000 года с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-резидент Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Кристина Морозюк рассказала, как распознать проблемы с сердцем, и что мы можем сделать, чтобы сохранить сердце здоровым.

Как в общем Вы бы охарактеризовали сердечное здоровье жителей Эстонии?

Нужно прежде всего начать с того, что, к сожалению, наиболее распространенными причинами смерти в нашей стране являются как раз сердечно-сосудистые заболевания. Не только в Эстонии, но и во всем мире. Хотя, конечно, есть ряд стран, где на первое место вышла онкология, а сердечно-сосудистые заболевания отодвинулись на второе место. Но если все же брать картину в целом, то, да, к сожалению, в мире люди чаще всего умирают именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний.

Следует отметить, что все сердечно-сосудистые заболевания, как правило, связаны с образом жизни: этому способствуют курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, неправильное питание, чрезмерное употребление соли, а также если человек мало двигается и часто испытывает стресс.

Какие самые распространенные болезни сердца?

Гипертония (повышенное артериальное давление), аритмия (нарушения сердечного ритма), ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и пороки сердца. На самом деле поводов для обращения к врачу может быть много, все зависит от того, как человек это переносит. Всё очень индивидуально. Например, гипертония может очень долгое время вообще никак не проявляться. Обычно точные и характерные для болезни признаки проявляются, когда уже возникают секундарные (вторичные) повреждения в органах: в самом сердце, почках, мозгу, глазах. Вот тогда симптомы точно дают о себе знать.

Так, например, если артериальное давление постоянно не замерять, то можно и не узнать, что оно завышено. Зачастую это обнаруживается совершенно случайно, во время какого-нибудь контроля здоровья. Некоторые люди, которые читают много о медицине или слушают специальные передачи о здоровье, специально следят за давлением, регулярно его измеряют, чтобы в случае чего оперативно обратиться к врачу. Это никогда не помешает! Даже если у вас нет дома своего аппарата, измерить давление (а также уровень сахара и/или холестерина в крови) всегда можно в простых аптеках - там, как правило, такую бесплатную услугу предоставляют.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

Как часто нужно измерять артериальное давление?

Очень многое зависит от возраста человека. У молодых людей нет необходимости делать это каждый день, а вот в пожилом возрасте наоборот. Особенно если случаи повышенного артериального давления уже имели место, то стоит уделить этому повышенное внимание: регулярно измерять давление, вести специальный дневник, куда вписывать все показания. И обязательно измерять давление, если плохо себя чувствуете и проявляются какие-то симптомы сердечно-сосудистого заболевания.

А когда пациенты обычно обращаются за помощью: еще при первых симптомах или же когда драгоценное время упущено и механизм развития болезни уже вовсю запущен?

И так, и так. Все индивидуально и зависит от осведомленности человека. К сожалению, можно констатировать, что мужчины обращаются реже или же позже, считая, что «подумаешь, где-то что-то колет“. Но есть и другая категория людей: они много знают про здоровье и начинают сильно переживать при малейшем болевом ощущении в районе грудной клетки. Но такие ощущения не всегда говорят о болезнях сердечно-сосудистой системы.

А как понять, что болит именно сердце? Как отличить от других болей?

Ни каждая боль в области грудной клетки означает инфаркт, но и инфаркт не всегда проявляется болью в районе сердца. Проблемы сердца можно распознать по интенсивной боли сжимающего, давящего или жгучего характера. В медицине это называется стенокардией. Она может возникнуть как при физической нагрузке, так и при эмоциональном напряжении. Если уменьшить боль не помогают даже выписанные сосудорасширяющие средства, то точно нужно вызывать скорую или срочно обратиться к врачу.

А есть еще какие-то симптомы, указывающие на проблемы с сердцем?

Симптомы могут быть разные, но каких-то четко определяющих нет. Например, к нам зачастую обращаются с жалобами на повышенную утомляемость, одышку - раньше, мол, мог спокойно пешком подняться на четвертый этаж по лестнице, а сейчас надо или на лифте ехать, или идти с постоянными паузами. И, естественно, нарушения сердечного ритма. При всех этих симптомах рекомендуется сначала обратиться к семейному врачу, у которого можно будет, как минимум, понять, в чем проблема, сдать анализы крови и сделать кардиограмму сердца. А уже при необходимости семейный врач направит к специалисту.

Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя.

Говорят, что к болезням сердца ведут различные вирусные заболевания, перенесенные «на ногах“. Приболел, но вместо того, чтобы отлежаться дома, пошел на работу, и в результате получил проблемы с сердцем. Это правда?

Любой сильный физический или душевный стресс имеет свои последствия, в том числе отражается и на работе сердца. Очевидно, что без стрессов в нашей жизни, увы, никак - небольшие стрессы подстерегают нас на каждом шагу. Но что касается больших стрессов - они носят разрушительный характер для нашей организма. Себя нужно беречь, держать в тонусе и заботиться о своем здоровье.

Насколько наследственность влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний?

Многочисленные исследования показывают, что в 70-80% случаях сердечно-сосудистых заболеваний причиной все же является образ жизни. 10-20% - это генетическая расположенность, то, что мы наследуем от родителей. Но, конечно, есть и факторы, на которые мы никак не можем повлиять - это, к примеру, возраст. Поэтому важно понять, что от нас зависит очень много, 70-80% - это очень много. Мы можем предпринять определенные шаги для предотвращения проблем с сердцем: больше двигайтесь, питайтесь здоровой пищей, не злоупотребляйте алкоголем, бросьте курить, следите за уровнем сахара и холестерина в крови, измеряйте артериальное давление.

Каковы общие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний?

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови могут также быть причиной инсульта. Причиной инфаркта миокарда и инсульта обычно является наличие сочетания таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя, повышенное кровяное давление, диабет и гиперлипидемия.

Симптомы инфаркта и инсульта

Зачастую лежащая в основе заболевания болезнь кровеносных сосудов протекает бессимптомно. Инфаркт или инсульт могут быть первыми предупреждениями о заболевании. Симптомы инфаркта включают:

  • боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки;

  • боль или неприятные ощущения в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине.

Кроме того, человек может испытывать затруднения в дыхании или нехватку воздуха; тошноту или рвоту; чувствовать головокружение или терять сознание; покрываться холодным потом и становиться бледным. Женщины чаще испытывают нехватку дыхания, тошноту, рвоту и боли в спине и челюсти.

Наиболее распространенным симптомом инсульта является внезапная слабость в лице, чаще всего с какой-либо одной стороны, руке или ноге. Другие симптомы включают неожиданное онемение лица, особенно с какой-либо одной стороны, руки или ноги; спутанность сознания; затрудненную речь или трудности в понимании речи; затрудненное зрительное восприятие одним или двумя глазами; затрудненную походку, головокружение, потерю равновесия или координации; сильную головную боль без определенной причины, а также потерю сознания или беспамятство.

Люди, испытывающие эти симптомы, должны немедленно обращаться за медицинской помощью.

Что такое ревмокардит?

Ревмокардит — это повреждение сердечных клапанов и сердечной мышцы в результате воспаления и рубцевания, вызванного ревматической лихорадкой. Причиной ревматической лихорадки является аномальная реакция организма на стрептококковую инфекцию. Заболевание вначале обычно проявляется в виде ангины или тонзиллита у детей.

Ревматическая атака поражает, в основном, детей в развивающихся странах, особенно в условиях широко распространенной нищеты. Во всем мире с ревмокардитом связано почти 2% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Симптомы ревмокардита

  • Симптомы ревмокардита включают: нехватку дыхания, усталость, нерегулярные сердцебиения, боли в груди и потерю сознания.

  • Симптомы ревматической атаки включают: повышенную температуру, боль и опухание суставов, тошноту, желудочные спазмы и рвоту.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии