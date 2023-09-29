Всемирный день сердца | Эстонский врач рассказал, как позаботиться о своем сердце

Так, например, если артериальное давление постоянно не замерять, то можно и не узнать, что оно завышено. Зачастую это обнаруживается совершенно случайно, во время какого-нибудь контроля здоровья. Некоторые люди, которые читают много о медицине или слушают специальные передачи о здоровье, специально следят за давлением, регулярно его измеряют, чтобы в случае чего оперативно обратиться к врачу. Это никогда не помешает! Даже если у вас нет дома своего аппарата, измерить давление (а также уровень сахара и/или холестерина в крови) всегда можно в простых аптеках - там, как правило, такую бесплатную услугу предоставляют.

Гипертония (повышенное артериальное давление), аритмия (нарушения сердечного ритма), ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и пороки сердца. На самом деле поводов для обращения к врачу может быть много, все зависит от того, как человек это переносит. Всё очень индивидуально. Например, гипертония может очень долгое время вообще никак не проявляться. Обычно точные и характерные для болезни признаки проявляются, когда уже возникают секундарные (вторичные) повреждения в органах: в самом сердце, почках, мозгу, глазах. Вот тогда симптомы точно дают о себе знать.

Следует отметить, что все сердечно-сосудистые заболевания, как правило, связаны с образом жизни: этому способствуют курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, неправильное питание, чрезмерное употребление соли, а также если человек мало двигается и часто испытывает стресс.

Нужно прежде всего начать с того, что, к сожалению, наиболее распространенными причинами смерти в нашей стране являются как раз сердечно-сосудистые заболевания. Не только в Эстонии, но и во всем мире. Хотя, конечно, есть ряд стран, где на первое место вышла онкология, а сердечно-сосудистые заболевания отодвинулись на второе место. Но если все же брать картину в целом, то, да, к сожалению, в мире люди чаще всего умирают именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.

Как часто нужно измерять артериальное давление?

Очень многое зависит от возраста человека. У молодых людей нет необходимости делать это каждый день, а вот в пожилом возрасте наоборот. Особенно если случаи повышенного артериального давления уже имели место, то стоит уделить этому повышенное внимание: регулярно измерять давление, вести специальный дневник, куда вписывать все показания. И обязательно измерять давление, если плохо себя чувствуете и проявляются какие-то симптомы сердечно-сосудистого заболевания.

А когда пациенты обычно обращаются за помощью: еще при первых симптомах или же когда драгоценное время упущено и механизм развития болезни уже вовсю запущен?

И так, и так. Все индивидуально и зависит от осведомленности человека. К сожалению, можно констатировать, что мужчины обращаются реже или же позже, считая, что «подумаешь, где-то что-то колет“. Но есть и другая категория людей: они много знают про здоровье и начинают сильно переживать при малейшем болевом ощущении в районе грудной клетки. Но такие ощущения не всегда говорят о болезнях сердечно-сосудистой системы.

А как понять, что болит именно сердце? Как отличить от других болей?

Ни каждая боль в области грудной клетки означает инфаркт, но и инфаркт не всегда проявляется болью в районе сердца. Проблемы сердца можно распознать по интенсивной боли сжимающего, давящего или жгучего характера. В медицине это называется стенокардией. Она может возникнуть как при физической нагрузке, так и при эмоциональном напряжении. Если уменьшить боль не помогают даже выписанные сосудорасширяющие средства, то точно нужно вызывать скорую или срочно обратиться к врачу.

А есть еще какие-то симптомы, указывающие на проблемы с сердцем?