Всемирный день сердца | Эстонский врач рассказал, как позаботиться о своем сердце(1)
Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Он проводится с 2000 года с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-резидент Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Кристина Морозюк рассказала, как распознать проблемы с сердцем, и что мы можем сделать, чтобы сохранить сердце здоровым.
Как в общем Вы бы охарактеризовали сердечное здоровье жителей Эстонии?
Нужно прежде всего начать с того, что, к сожалению, наиболее распространенными причинами смерти в нашей стране являются как раз сердечно-сосудистые заболевания. Не только в Эстонии, но и во всем мире. Хотя, конечно, есть ряд стран, где на первое место вышла онкология, а сердечно-сосудистые заболевания отодвинулись на второе место. Но если все же брать картину в целом, то, да, к сожалению, в мире люди чаще всего умирают именно по причине сердечно-сосудистых заболеваний.
Следует отметить, что все сердечно-сосудистые заболевания, как правило, связаны с образом жизни: этому способствуют курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, неправильное питание, чрезмерное употребление соли, а также если человек мало двигается и часто испытывает стресс.
Какие самые распространенные болезни сердца?
Гипертония (повышенное артериальное давление), аритмия (нарушения сердечного ритма), ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и пороки сердца. На самом деле поводов для обращения к врачу может быть много, все зависит от того, как человек это переносит. Всё очень индивидуально. Например, гипертония может очень долгое время вообще никак не проявляться. Обычно точные и характерные для болезни признаки проявляются, когда уже возникают секундарные (вторичные) повреждения в органах: в самом сердце, почках, мозгу, глазах. Вот тогда симптомы точно дают о себе знать.
Так, например, если артериальное давление постоянно не замерять, то можно и не узнать, что оно завышено. Зачастую это обнаруживается совершенно случайно, во время какого-нибудь контроля здоровья. Некоторые люди, которые читают много о медицине или слушают специальные передачи о здоровье, специально следят за давлением, регулярно его измеряют, чтобы в случае чего оперативно обратиться к врачу. Это никогда не помешает! Даже если у вас нет дома своего аппарата, измерить давление (а также уровень сахара и/или холестерина в крови) всегда можно в простых аптеках - там, как правило, такую бесплатную услугу предоставляют.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
Как часто нужно измерять артериальное давление?
Очень многое зависит от возраста человека. У молодых людей нет необходимости делать это каждый день, а вот в пожилом возрасте наоборот. Особенно если случаи повышенного артериального давления уже имели место, то стоит уделить этому повышенное внимание: регулярно измерять давление, вести специальный дневник, куда вписывать все показания. И обязательно измерять давление, если плохо себя чувствуете и проявляются какие-то симптомы сердечно-сосудистого заболевания.
А когда пациенты обычно обращаются за помощью: еще при первых симптомах или же когда драгоценное время упущено и механизм развития болезни уже вовсю запущен?
И так, и так. Все индивидуально и зависит от осведомленности человека. К сожалению, можно констатировать, что мужчины обращаются реже или же позже, считая, что «подумаешь, где-то что-то колет“. Но есть и другая категория людей: они много знают про здоровье и начинают сильно переживать при малейшем болевом ощущении в районе грудной клетки. Но такие ощущения не всегда говорят о болезнях сердечно-сосудистой системы.
А как понять, что болит именно сердце? Как отличить от других болей?
Ни каждая боль в области грудной клетки означает инфаркт, но и инфаркт не всегда проявляется болью в районе сердца. Проблемы сердца можно распознать по интенсивной боли сжимающего, давящего или жгучего характера. В медицине это называется стенокардией. Она может возникнуть как при физической нагрузке, так и при эмоциональном напряжении. Если уменьшить боль не помогают даже выписанные сосудорасширяющие средства, то точно нужно вызывать скорую или срочно обратиться к врачу.
А есть еще какие-то симптомы, указывающие на проблемы с сердцем?
Симптомы могут быть разные, но каких-то четко определяющих нет. Например, к нам зачастую обращаются с жалобами на повышенную утомляемость, одышку - раньше, мол, мог спокойно пешком подняться на четвертый этаж по лестнице, а сейчас надо или на лифте ехать, или идти с постоянными паузами. И, естественно, нарушения сердечного ритма. При всех этих симптомах рекомендуется сначала обратиться к семейному врачу, у которого можно будет, как минимум, понять, в чем проблема, сдать анализы крови и сделать кардиограмму сердца. А уже при необходимости семейный врач направит к специалисту.
Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность, употребление табака и вредное употребление алкоголя.
Говорят, что к болезням сердца ведут различные вирусные заболевания, перенесенные «на ногах“. Приболел, но вместо того, чтобы отлежаться дома, пошел на работу, и в результате получил проблемы с сердцем. Это правда?
Любой сильный физический или душевный стресс имеет свои последствия, в том числе отражается и на работе сердца. Очевидно, что без стрессов в нашей жизни, увы, никак - небольшие стрессы подстерегают нас на каждом шагу. Но что касается больших стрессов - они носят разрушительный характер для нашей организма. Себя нужно беречь, держать в тонусе и заботиться о своем здоровье.
Насколько наследственность влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний?
Многочисленные исследования показывают, что в 70-80% случаях сердечно-сосудистых заболеваний причиной все же является образ жизни. 10-20% - это генетическая расположенность, то, что мы наследуем от родителей. Но, конечно, есть и факторы, на которые мы никак не можем повлиять - это, к примеру, возраст. Поэтому важно понять, что от нас зависит очень много, 70-80% - это очень много. Мы можем предпринять определенные шаги для предотвращения проблем с сердцем: больше двигайтесь, питайтесь здоровой пищей, не злоупотребляйте алкоголем, бросьте курить, следите за уровнем сахара и холестерина в крови, измеряйте артериальное давление.