ВИДЕО И ФОТО | Стрельба в Роттердаме: минимум два человека убиты, подозреваемый — студент университета

Полиция сообщила возраст двух погибших: это 39-летняя женщина и 42-летний преподаватель университета. Они были убиты в разных местах.

Начальник местной полиции Фред Вестербеке сообщил на пресс-конференции, что 14-летняя дочь женщины также была серьезно ранена.

Нападавший открыл огонь в квартире, а затем в близлежащем медицинском центре «Эразмус“. В квартире он ранил двоих, а затем поджег ее, сообщают местные СМИ. После этого мужчина направился в медицинское учреждение, где продолжил стрельбу.

Полиция заявила, что по подозрению в обоих инцидентах арестован 32-летний житель города, который был студентом Медицинского университета «Эразмус“. Мотивы преступления, по словам прокурора Роттердама Хьюго Хилленаара, пока не ясны. Однако сообщил, что подозреваемый был известен правоохранительным органам, а в 2021 году был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными.

Главный прокурор Роттердама Хьюго Хилленаар также сообщил, что 32-летний подозреваемый был известен правоохранительным органам и в 2021 году был привлечен к ответственности и осужден за жестокое обращение с животными.

Правоохранители считают, что к нападениям был причастен только один преступник, сообщают нидерландские СМИ.

В соцсети X (бывшем твиттере) роттердамской больницы «Эразмус“ появилось сообщение, призывающее не приближаться к ней. Здание окружили вооруженные полицейские из отдела особого реагирования.

Новость дополняется.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .