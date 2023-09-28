Говорила ли глава Еврокомиссии, что атомную бомбу на Хиросиму сбросила Россия?
В сентябре 2023 года СМИ распространили заявление Урсулы фон дер Ляйен, в котором она якобы возложила на Россию ответственность за бомбардировку японского города в 1945 году. Мы проверили достоверность таких публикаций.
22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале пост, посвящённый речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на мероприятии в США. Как утверждает российская чиновница, одна из руководительниц Евросоюза в ходе своего выступления «возложила трагедию Хиросимы на Россию“. «Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. <…> Отвратительно и опасно то, как врёт Урсула фон дер Ляйен“, — подчеркнула Захарова. Её пост на момент написания этого разбора набрал 540 000 просмотров.
О заявлении спикера российского внешнеполитического ведомства написали «Известия“, РБК, «Коммерсантъ“, «Пятый канал“, «Газета.ru“, «Звезда“, «Московский комсомолец“, News.ru, «Национальная служба новостей“ и многие другие российские СМИ.
20 сентября глава Еврокомиссии выступала на церемонии награждения премии Global Citizens Award, которую вручает американский аналитический центр Atlantic Council. Среди лауреатов за 2023 год был премьер-министр Японии Фумио Кисида — фон дер Ляйен зачитала речь, предваряющую его награждение. Текст этой речи доступен на сайте Еврокомиссии, а видео — на YouTube-канале исполнительного органа ЕС.
Представляя лауреата, фон дер Ляйен подчеркнула роль японского премьера в международном противодействии российской агрессии против Украины, в том числе в организации саммита «Большой семёрки“ в Хиросиме весной этого года. Глава Еврокомиссии отметила, что это родной город Кисиды: «Многие из ваших родственников погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землёй. Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали такие же истории, посмотрели в лицо прошлому и узнали что-то о будущем. <…> С самого начала этой войны позиция Японии была ясна. Как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок, вы заставили слушать весь мир“.
В середине этого пассажа европейская чиновница и произнесла фразу, вызвавшую возмущение Захаровой. В оригинале (фон дер Ляйен выступала по-английски) она звучала так: «It was a sobering start to the G7 and one that I will not forget, especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again“. Спикер МИД РФ, опустившая первую часть предложения об «отрезвляющем начале [саммита] G7, которое никогда не забыть“ (глава Еврокомиссии вместе с другими лидерами возложила венок к мемориалу в Хиросиме), перевела его вторую часть так: «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие“. Из этого Захарова сделала вывод, что фон дер Ляйен обвинила РФ в бомбардировке в августе 1945 года.
Хотя перевод, выполненный официальным представителем российского министерства, корректен, глава Еврокомиссии не заявляла, что Хиросиму бомбили российские военные. Она лишь упомянула, что её опыт посещения города был особенно эмоциональным на фоне постоянно звучащих от российских чиновников и пропагандистов угроз и призывов использовать ядерное оружие против Украины и других стран. Если подобные слова превратятся в действие, это будет второй после Хиросимы и Нагасаки случай применения атомной бомбы в рамках боевых действий, то есть она будет использована снова, но на этот раз Россией. Справедливости ради, о том, что японские города бомбили американские военные, фон дер Ляйен действительно не сказала.
Таким образом, хотя Захарова в целом корректно перевела речь фон дер Ляйен, она превратно истолковала ее слова. Европейскую чиновницу можно справедливо упрекнуть за неудачный выбор формулировок и замалчивание того, кто именно сбросил атомные бомбы на Японию в 1945 году, но обвинения в том, что глава Еврокомиссии якобы возложила ответственность за эти бомбардировки на Россию, безосновательны.
Итог: Вырвано из контекста