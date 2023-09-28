Говорила ли глава Еврокомиссии, что атомную бомбу на Хиросиму сбросила Россия?

22 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале пост, посвящённый речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на мероприятии в США. Как утверждает российская чиновница, одна из руководительниц Евросоюза в ходе своего выступления «возложила трагедию Хиросимы на Россию“. «Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. <…> Отвратительно и опасно то, как врёт Урсула фон дер Ляйен“, — подчеркнула Захарова. Её пост на момент написания этого разбора набрал 540 000 просмотров.



О заявлении спикера российского внешнеполитического ведомства написали «Известия“, РБК, «Коммерсантъ“, «Пятый канал“, «Газета.ru“, «Звезда“, «Московский комсомолец“, News.ru, «Национальная служба новостей“ и многие другие российские СМИ.

20 сентября глава Еврокомиссии выступала на церемонии награждения премии Global Citizens Award, которую вручает американский аналитический центр Atlantic Council. Среди лауреатов за 2023 год был премьер-министр Японии Фумио Кисида — фон дер Ляйен зачитала речь, предваряющую его награждение. Текст этой речи доступен на сайте Еврокомиссии, а видео — на YouTube-канале исполнительного органа ЕС.

Представляя лауреата, фон дер Ляйен подчеркнула роль японского премьера в международном противодействии российской агрессии против Украины, в том числе в организации саммита «Большой семёрки“ в Хиросиме весной этого года. Глава Еврокомиссии отметила, что это родной город Кисиды: «Многие из ваших родственников погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землёй. Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали такие же истории, посмотрели в лицо прошлому и узнали что-то о будущем. <…> С самого начала этой войны позиция Японии была ясна. Как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок, вы заставили слушать весь мир“.