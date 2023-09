Говорила ли глава Еврокомиссии, что атомную бомбу на Хиросиму сбросила Россия?

В середине этого пассажа европейская чиновница и произнесла фразу, вызвавшую возмущение Захаровой. В оригинале (фон дер Ляйен выступала по-английски) она звучала так: «It was a sobering start to the G7 and one that I will not forget, especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again“. Спикер МИД РФ, опустившая первую часть предложения об «отрезвляющем начале [саммита] G7, которое никогда не забыть“ (глава Еврокомиссии вместе с другими лидерами возложила венок к мемориалу в Хиросиме), перевела его вторую часть так: «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие“. Из этого Захарова сделала вывод, что фон дер Ляйен обвинила РФ в бомбардировке в августе 1945 года.