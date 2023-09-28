ФОТО | Печать военной цензуры и кабинки для купальщиц: посмотрите на редчайшие снимки из Нарва-Йыэсуу

Очень редкое фото, 1890-х годов. Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег.

На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем! В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины.

Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.

Этими купальнями владели основатель курорта Адольф Ган и его партнёры, которые не стеснялись зарабатывать на всём чём можно. На пляже так же стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города. Кабинки закрывались на замок и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето.

Однажды вышел городской указ, обложить налогом эти кабинки, у кого была одна дверь платил в два раза меньшем, чем у кого была двойная дверь! Что тут началось! Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные.

Ну просто ультра редкая открытка! На открытке - печать военной цензуры, г. Гельсингфорс (Хельсинки). То есть открытку проверили по прибытии письма в Великое Княжество Финляндское. Д.Ц. = „Дозволено цензурою“. Шла Первая мировая война. Открытку послали зимой, в декабре.

Очень интересен штамп магазина игрушек. Семья Кротковых владела магазинами в Нарве и Гунгербурге. На гунгербургской открытке печать нарвского магазина, который располагался на Вышгородской улице. Впервые встречаю такую открытку!