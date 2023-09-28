ФОТО | Печать военной цензуры и кабинки для купальщиц: посмотрите на редчайшие снимки из Нарва-Йыэсуу
Историк и гид по Нарве Александр Опенко поделился редкими открытками из своей коллекции.
Очень редкое фото, 1890-х годов. Если вы попадали на пляж в Гунгербурге, то вам сразу бросались в глаза многочисленные полосатые морские купальни, которыми был уставлен пляж: одни лошади только завозили купальни в море, другие уже ехали на берег.
На многих курортах Российской империи купальни просто не прижились, но Гунгербург стал для них раем! В специальных кабинах купальщиков везли в море для купания, кабины были приспособлены и для переодевания. Услуга была платной, поэтому ею пользовались только состоятельные девушки и женщины.
Причиной появления такой услуги было, конечно же, воспитание, которое не позволяло девушкам переодеваться на глазах посторонних. Также считались с религиозными обычаями. Таким образом и возникла необходимость в купальнях.
Этими купальнями владели основатель курорта Адольф Ган и его партнёры, которые не стеснялись зарабатывать на всём чём можно. На пляже так же стояли просто кабинки для купальных принадлежностей, которыми владели жители города. Кабинки закрывались на замок и в них можно было хранить пляжный инвентарь целое лето.
Однажды вышел городской указ, обложить налогом эти кабинки, у кого была одна дверь платил в два раза меньшем, чем у кого была двойная дверь! Что тут началось! Все кабинки в срочном порядке были переделаны на однодверные.
Ну просто ультра редкая открытка! На открытке - печать военной цензуры, г. Гельсингфорс (Хельсинки). То есть открытку проверили по прибытии письма в Великое Княжество Финляндское. Д.Ц. = „Дозволено цензурою“. Шла Первая мировая война. Открытку послали зимой, в декабре.
Очень интересен штамп магазина игрушек. Семья Кротковых владела магазинами в Нарве и Гунгербурге. На гунгербургской открытке печать нарвского магазина, который располагался на Вышгородской улице. Впервые встречаю такую открытку!
Магазин принадлежит отправителю письма, И.К. Кроткову. Такая своеобразная реклама. То есть сам хозяин магазина открытку из своего магазин послал. Сам магазин виден на открытке слева, а чуть подальше фотоателье И.И. Йостмана
Адрес: Ст. Кераво (Kerava) Финляндской ж.д., местечко Тюсбю, команда выздоравливающих, его высокоблагородию И.П. Леонову
„Глубокоуважаемый Иван Павлович! Поздравляю Вас с днем ангела и сердечно желаю всего лучшего. У нас все идет по-старому. Новостей нет. Снегу уйма.
Поклон Анне Ивановне и Сереже.
Уважающие Вас И. и Е. Кротковы.“
История Нарвы и Гунгербурга – удивительна! Огромнейшая благодарность Александру Егорову за прочтение и гипотезы!
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