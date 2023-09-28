Юлия Латынина: своими действиями Кадыров показывает, что открыто готовится к той войне, которая будет после поражения Путина
25 сентября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам бьет арестованного по подозрению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Журналистка и писательница Юлия Латынина в выпуске на канале „Популярная политика“ комментирует, почему Кадыров решил выложить это видео, какова его цель и почему глава Чечни сделал это именно сейчас.
Она напоминает, что с публикацией видео избиения связаны еще „две истории“. Сначала, говорит она, глава Чечни выложил видео, а потом позвонил Собчак. „После звонков Кадырова обычно извиняются, так принято“, - иронизирует она. Но в данной ситуации Собчак, по словам Латыниной, вела себя твердо.
В прошлом между Кадыровым и Собчак уже произошла некоторого рода стычка и, по словам Латыниной, даже ходили слухи, что после убийства Немцова в 2015-м году был список из еще нескольких неугодных лиц, одним из которых якобы была Собчак. За ней, по данным Юлии, не скрываясь ездили машины, но это в итоге „отрегулировали на высшем уровне“.
„Учитывая всю историю, это такая двухходовка, - описывает ситуацию с публикацией Кадыровым видео избиения журналистка. - Сначала выложить демонстративное видео, которое после слухов о проблемах Кадырова со здоровьем (а если бы они оказались правдивыми, это означало бы, что он также уходит из российской политики и перестает быть тем человеком, который диктует что угодно), подтверждало, что Кадыров может делать все, что угодно, и никто его не в силах остановить. А потом, когда по этому поводу возникнет негодование, позвонить тем, кто его выражал, - а в данном случае это была Собчак, то есть представитель элиты, - и дать понять, что он может звонить и им. Это такая несложная операция по подчеркиванию Кадыровым того, что все слухи о его смерти преувеличены“.
Латынина уверена, что Кремль к этой всей ситуации и звонкам Собчак отношения не имеет, ведь Путин сейчас меньше всего нуждается в публичной демонстрации того, как Кадыров продолжает вести себя по отношению к нему и насколько его поведение созвучно с поведением Пригожина в начале войны.
По словам журналистки, еще до войны „все знали, что Кадыров в России всесилен, и Путин ему возражать может редко и тихо“. На войне, однако, „кадыровцев“ на фронте никто не устранил. Наоборот, им, по словам Латыниной, досталась наиболее привилегированная позиция. „Путин в мясные штурмы бросал кого угодно - ЛНР-цев, ДНР-цев, - а „кадыровцы“ в это время снимали видео в TikTok. Кстати, они были единственными, кто мог пользоваться на фронте телефонами. Правда все мы знаем, что они были не на фронте, а в тылу. Например, в Tiktok было видео, на котором актер, изображающий Зеленского, капитулирует перед Кадыровым. Кадыровым, а не Путиным! Eсли посмотреть, что в этот момент происходило с „кадыровцами“, все те флаги, которые втыкались в оккупированных украинских городах - это тоже были не российские флаги, а чеченские“.
По мнению экспертки, все эти действия совершенно отчетливо подчеркивали, что Путин с Кадыровым ничего не может сделать, а также что Кадыров открыто готовится к той войне, которая будет после того, как Путин потерпит поражение.
Когда у Кадырова начались проблемы с почками, на фоне рухнувшего Пригожинского самолета, было ощущение, что эти вещи связаны. По мнению журналистки, для Путина в его тоталитарной картине власти всесилие Кадырова „не смотрится“. Поэтому, видимо, Кадыров принял решение опубликовать видео, на котором его сын избивает человека, и таким образом напомнить, что правила игры не изменились, они те же, что и прежде.
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