Юлия Латынина: своими действиями Кадыров показывает, что открыто готовится к той войне, которая будет после поражения Путина

Она напоминает, что с публикацией видео избиения связаны еще „две истории“. Сначала, говорит она, глава Чечни выложил видео, а потом позвонил Собчак. „После звонков Кадырова обычно извиняются, так принято“, - иронизирует она. Но в данной ситуации Собчак, по словам Латыниной, вела себя твердо.



В прошлом между Кадыровым и Собчак уже произошла некоторого рода стычка и, по словам Латыниной, даже ходили слухи, что после убийства Немцова в 2015-м году был список из еще нескольких неугодных лиц, одним из которых якобы была Собчак. За ней, по данным Юлии, не скрываясь ездили машины, но это в итоге „отрегулировали на высшем уровне“.



„Учитывая всю историю, это такая двухходовка, - описывает ситуацию с публикацией Кадыровым видео избиения журналистка. - Сначала выложить демонстративное видео, которое после слухов о проблемах Кадырова со здоровьем (а если бы они оказались правдивыми, это означало бы, что он также уходит из российской политики и перестает быть тем человеком, который диктует что угодно), подтверждало, что Кадыров может делать все, что угодно, и никто его не в силах остановить. А потом, когда по этому поводу возникнет негодование, позвонить тем, кто его выражал, - а в данном случае это была Собчак, то есть представитель элиты, - и дать понять, что он может звонить и им. Это такая несложная операция по подчеркиванию Кадыровым того, что все слухи о его смерти преувеличены“.



Латынина уверена, что Кремль к этой всей ситуации и звонкам Собчак отношения не имеет, ведь Путин сейчас меньше всего нуждается в публичной демонстрации того, как Кадыров продолжает вести себя по отношению к нему и насколько его поведение созвучно с поведением Пригожина в начале войны.