ВИДЕО | Путин встретился с Рамзаном Кадыровым. Про Адама Кадырова они не говорили. Про состояние здоровья главы Чечни — тоже

Встреча прошла 28 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «[Президент] уже провел несколько рабочих встреч в Кремле в первой половине дня. Одна из них была „под камеры“ — это встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым“, — сказал он журналистам.

Примерно за час до сообщения о том, что Путин встретился с Кадыровым, агентство РИА Новости написало, что президент России до конца дня проведет встречу, которая «даст ответы на многие вопросы“.

В эфире «России 24“ показали трехминутный фрагмент встречи — для этого телеканал прервал прямую трансляцию с Московского финансового форума. В начале встречи Путин сказал, что они с Кадыровым «договорились поговорить по ситуации в республике [в Чечне]: в экономике, в социальной сфере“. «В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде“, — сказал Путин, обращаясь к главе Чечни.

После этого Кадыров заявил, что хочет «похвастаться“ действиями чеченских военнослужащих в Украине. Путин передал им «самые наилучшие пожелания“ и похвалил их, рассказав, что другие командиры высоко их оценивают. Затем Путин предложил вернуться к обсуждению «ситуации в республике“. «В нашей республике особых проблем нету; эти проблемы мы давно решили“, — ответил Кадыров, добавив, что в Чечне есть экономические вопросы, в которых «как всегда нужна ваша помощь“. После этого трансляция завершилась.

Судя по кадрам, показанным в эфире, Путин и Кадыров не говорили о видео, на котором снято, как сын Кадырова избивает задержанного в СИЗО. Слухи о плохом состоянии здоровья главы Чечни они тоже не обсуждали.

В телеграме Кадырова появился пост, посвященный беседе с Путиным. В нем глава Чечни написал, что «были другие вопросы, которые были подняты на встрече“. «Об этом чуть позже“, — пообещал он.

Видеозапись фрагмента встречи можно посмотреть здесь.