02.10.2023, 12:51
Охотники: вещица за 9 евро уберегает от многих ДТП с участием животных. Транспортный департамент сомневается(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонское общество охотников прикрепило к столбикам дорожного ограждения на участках общей протяженностью 66 км отражатели, которые при приближении автомобиля создают для находящихся на обочине животных видимый ими световой барьер.
По словам инициатора этой акции - охотника Урмаса Салму, - ему часто приходится убирать с дорог погибших животных, поэтому он стал искать в интернете способ, как предупредить выход животных на дорогу. Он выяснил, что наиболее доступным и эффективным способом для охотников может стать установка на столбах придорожного ограждения светоотражателей с расстоянием 50 м. В их основе лежат призмы, которые направляют свет от фар автомобиля так, что вдоль обочины возникает стена света до следующего столба.