Охотники: вещица за 9 евро уберегает от многих ДТП с участием животных. Транспортный департамент сомневается

По словам инициатора этой акции - охотника Урмаса Салму, - ему часто приходится убирать с дорог погибших животных, поэтому он стал искать в интернете способ, как предупредить выход животных на дорогу. Он выяснил, что наиболее доступным и эффективным способом для охотников может стать установка на столбах придорожного ограждения светоотражателей с расстоянием 50 м. В их основе лежат призмы, которые направляют свет от фар автомобиля так, что вдоль обочины возникает стена света до следующего столба.

„Длина волны света, исходящего от этих отражателей, составляет от 400 до 480 нанометров, и именно эта длина волны, как было установлено, является наиболее неприятной для животного, заставляя его останавливаться“, - говорит Салму. Если нет машины, то нет и светового барьера, и животное может спокойно переходить дорогу. По его словам, водителям этот свет не мешает, поскольку человеческий глаз свет с такой длиной волны почти не различает.