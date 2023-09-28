Новые свидетели, новые доказательства, угрозы, расправы над журналистами. Мы узнали последние подробности о взрывах на газопроводе “Северный поток“

26 сентября, почти ровно год назад были взорваны проходящие по морскому дну трубы газопровода “Северный поток“. Собранные к настоящему времени доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле группа украинских диверсантов планировала сделать это в первый раз тремя месяцами ранее.

Находившийся в Украине источник из нидерландской военной разведки MIVD предупредил, что из порта на юге Швеции должно было выйти судно, предназначенное для проведения спецоперации на газопроводах. Однако этот план был отменен всего за несколько дней до его осуществления.

Со второй попытки план удалось довести до конца. Тот же источник вывел следователей на след парусной яхты, которая, по мнению следователей по крайней мере трех стран, является важнейшей зацепкой.