Новые свидетели, новые доказательства, угрозы, расправы над журналистами. Мы узнали последние подробности о взрывах на газопроводе “Северный поток“(48)
Первый план подрыва газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, был разработан еще в июне прошлого года. В центре внимания немецкого уголовного розыска находится парусная яхта, информацию о которой предоставил человек, работающий на эстонскую компанию.
26 сентября, почти ровно год назад были взорваны проходящие по морскому дну трубы газопровода “Северный поток“. Собранные к настоящему времени доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле группа украинских диверсантов планировала сделать это в первый раз тремя месяцами ранее.
Находившийся в Украине источник из нидерландской военной разведки MIVD предупредил, что из порта на юге Швеции должно было выйти судно, предназначенное для проведения спецоперации на газопроводах. Однако этот план был отменен всего за несколько дней до его осуществления.