Приемный отец-педофил, молодые врачи vs русский язык, трагедия на Чудском озере, фальшивомонетчики из Тарту. Новый номер “Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(2)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты “Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Уникальное интервью с военным разведчиком номер один в Эстонии.
Как проверить состояние своих пенсионных накоплений? Большой обзор.
Жуткая история о том, как образцовый приемный отец оказался педофилом.
Почему у молодых врачей такие большие проблемы с русским языком?
Что случилось этим летом на Чудском озере?
Как живут семьи, где растут дети с диагнозом “аутизм“.
Беспощадная правда о гомеопатии.
Прогулка по обновленной улице Вана-Каламая.
Как полицейский и банкир в Тарту фальшивые деньги печатали.
Новый номер “Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.