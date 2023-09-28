Эстонский Экспресс
28.09.2023, 14:50

Приемный отец-педофил, молодые врачи vs русский язык, трагедия на Чудском озере, фальшивомонетчики из Тарту. Новый номер “Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

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ФОТО: Kollaaz

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты “Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Уникальное интервью с военным разведчиком номер один в Эстонии.

  • Как проверить состояние своих пенсионных накоплений? Большой обзор.

  • Жуткая история о том, как образцовый приемный отец оказался педофилом.

  • Почему у молодых врачей такие большие проблемы с русским языком?

  • Что случилось этим летом на Чудском озере?

  • Как живут семьи, где растут дети с диагнозом “аутизм“.

  • Беспощадная правда о гомеопатии.

  • Прогулка по обновленной улице Вана-Каламая.

  • Как полицейский и банкир в Тарту фальшивые деньги печатали.

Новый номер “Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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