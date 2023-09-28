МНЕНИЕ | Николай Дегтяренко: Кылварт как болезнь эстонской политики

Понятно, что поражение Танеля Кийка – это проигрыш Юри Ратаса. Фактически, делегаты конгресса вынесли ему вотум недоверия по результатам провальной избирательной кампании в Рийгикогу, когда центристы сократили своё представительство с 26 до 16 депутатских мест. Однако смена лидера центристов в нынешних непростых политических условиях – это не просто технический акт. Совершенно очевидно, что победа Кылварта знаменует собой смену идеологических вех Центристской партии. Не случайно один из бывших председателей ЦП Андра Вейдеман тотчас после конгресса вышла из партии в знак протеста против выступления Кылварта, в котором он никак не обозначил своей позиции по войне в Украине. Также с центристами порвал депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер, решивший вступить в „Отечество“. Свой шаг он объяснил именно несогласием с идеологическими интенциями Кылварта. Кроме уже проявившихся идеологических разногласий многих центристов смущает авторитарный стиль руководства нового председателя: жёсткого Кылварта, продавливающего свои решения силой, демократом назвать мало у кого язык повернётся. И ещё есть серьёзные опасения по поводу превращения Центристской партии из национальной в партию русскоязычных избирателей Копли-Ласнамяэ. И, возможно, Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве.

„Но как вообще Михаил Кылварт стал председателем партии?“ – такой вопрос задают многие жители Эстонии, потому что в канун конгресса эксперты отдавали предпочтение Кийку. Партия поющей революции, возглавляемая легендарным “железным Эдгаром“, человеком, имеющим солидную административную карьеру еще с советских времен, ученым с ученой степенью, человеком с ораторским талантом, глобальным взглядом на мировую политику, широкими международными связями и мастером политических интриг, как все это променяли на косноязычного местного спортсмена?

Первой свое разочарование итогами выборов выразила еврокомиссар Кадри Симсон, которая в силу своего статуса должна бы от комментариев воздерживаться. Однако не удержалась и раздражения не скрыла. Таким образом можно предположить, что госпожа Симсон после окончания своих полномочий в Еврокомиссии сама была бы не прочь занять пост председателя Центристской партии. Однако роль наследницы Кылварта ей не к лицу.

Напряженная борьба за место лидера Центристской партии завершилась поражением Танеля Кийка и победой Михаила Кылварта. Как я уже писал несколько месяцев назад, такой исход борьбы чреват расколом Центристской партии и формированием „русского“ и „эстонского“ крыльев. События последних дней показали, что исход из партии уже начался, и покидают ряды центристов именно эстонские статусные политические деятели, включая депутатов Рийгикогу. Но и те, кто пока сохраняет членство в партии, своего разочарования сменой руководства не скрывают.

Председатель объединения национально-культурных обществ „Лира“ Лидия Кылварт была человеком разносторонним, стержнем культурных объединений в эстонской столице, и мне выпала честь ее знать. Именно с подачи Лидии Кылварт в 2008 г. Михаил Кылварт вступает в Центристскую партию, в 2009 г. избирается депутатом Таллиннского горсобрания по спискам центристов. За большие бюджетные деньги девушки из общества “Лира“ исполняли традиционные корейские танцы перед Эдгаром Сависааром, и карьера Миши Кылварта пошла в рост. В 2011 г. он уже назначен вице-мэром Таллинна. Не помешало карьере Кылварта и то, что он к тому времени уже успел посидеть под арестом в изоляторе, а в его машине взорвали Шамиля Лолаева, криминального авторитета осетинского происхождения, который держал свой автомат Калашникова в квартире семейства Кылварт. Проигравший суд Кылварту политик Евгений Криштафович заявил: „Основываясь на здравом смысле, считаю, что если какой-то знакомый бандит держит автомат Калашникова в спортивной сумке на вашем балконе, то вы, должно быть, имеете какую-то связь с этим бандитом“.

Михаил Кылварт своей карьерой обязан Эдгару Сависаару, которого он позже предал, баллотируясь по одному округу против Эдгара на местных выборах в 2017 году. Вообще-то, с самого начала, Кылварт не был прилежным учеником политической школы Сависаара. Кылварт не избирался в молодежные руководящие структуры партии, не был вовлечён в организацию партийных мероприятий, да и вообще был долгое время в стороне от партийных процессов. Политические предпочтения юного Миши формировала его (ныне покойная) мать – этническая кореянка с китайскими корнями Лидия Кылварт (до замужества - Shek). Переехав из Казахстана в Эстонию в 1981 г., она преподавала в Таллинне русский язык, литературу и философию в различных учебных заведениях, в том числе в военном училище, была активистом Интерфронта, боровшегося в конце 80-х – начале 90-х годов против восстановления независимости Эстонии, а уже позже Лидия была и завсегдатаем российского посольства в Таллинне.

Я сам представлял Центристскую партию в Таллиннской городском собрании и занимал руководящую должность в администрации Мустамяэ. И могу с уверенностью сказать, что не было у Кылварта никаких талантов, никаких естественных конкурентных преимуществ, чтобы занимать посты, которые он получал благодаря протекции. Помню, как навязчиво делали рекламу Кылварту на местных выборах в эстонских газетах, прицепив его „вагончиком“ к „паровозику“ – уже авторитетной в то время Яне Тоом. Результат не заставил себя ждать, и в 2013 г. Кылварт на местных выборах получил 5307 голосов, чуть уступив Яне Тоом. Это была хорошая стартовая позиция, которая и обеспечила карьерный взлёт Кылварта.

Эстония должна переболеть „кылвартизмом“, чтобы получить иммунитет

И вот теперь Михаил Кылварт - на вершине пирамиды центристской власти (или пищевой цепочки?). Он не скрывает своих премьерских амбиций и готов идти напролом к этой цели. Видимо, его внутренние психологические установки на получение абсолютной власти совпадают с желанием политических и бизнес-партнёров по Таллинну, готовых на горбу Миши въехать в рай на Тоомпеа.

Сегодня Кылварт – это болезнь, которой оказалась поражена эстонская политическая система. Русскоязычный популист, ради привлечения эстонских голосов ставший членом Кайтселийта, и фигурант „Ежегодника КаПо“, увернувшись от уголовного преследования, получил реальный шанс в будущем возглавить правительство Эстонии. Одно бесспорно: Кылварт способен на многое. Человек, который долгие годы противился переводу русскоязычных школ на эстонский язык обучения, может затормозить реформы в образовании как минимум в столице.

Но цель у Кылварта, как и у его однопартийцев-центристов в Маарду, одна – это остаться у власти любой ценой, чтобы еще один “Тедер“ или какой-то другой предприниматель мог бы получить очередной казенный участок земли по цене бутерброда. Газеты пишут, что Кылварт долгое время жил не только в Таллинне, но и в Маарду, в районе Мууга, на улице Пылдхейна. Вы верите, что Михаил сделал что-то, чтобы повлиять на своего однопартийца, мэра Маарду Владимира Архипова, чтобы тот сделал хоть что-то для жителей Мууга? Конечно нет! Воз и ныне там, а дворы и внутриквартальные дороги Мууга напоминают провинцию, но никак не город, расположенный на границе европейской столицы. Это напоминает мне кампанию центристки Марии Юферевой-Скуратовски на последних парламентских выборах, когда на Лаагна теэ висел ее громадный плакат, сутью которого было, что сланец – это энергетическая безопасность нашей страны. Вот прошли выборы, центристка Юферева-Скуратовски на популистских лозунгах выбралась в парламент, но финансовая помощь Фонда справедливого перехода для Ида-Вирумаа теперь полностью исключает любой проект, в котором каким-либо образом используется сланец. Некомпетентность и пустая центристская болтовня! Бывший нападающий «Зенита“ и сборной России Андрей Аршавин когда-то сказал свою известную фразу „Ваши ожидания — ваши проблемы“. То же можно сказать и в отношении нынешних центристов.

Впрочем, у Кылварта есть возможность показать, что он не на словах, а на деле готов реформировать Центристскую партию и все же выполнять предвыборные обещания. Например, разобравшись с беспределом центристской власти в Маарду. Или предложив действенную программу поддержки регионов Эстонии волонтёрами-центристами.

И будем надеяться, что Эстония, переболев „кылвартизмом“, получит и иммунитет от популизма правого и левого, и от псевдоцентризма, что одинаково вредны для политического организма страны и общества в целом!

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