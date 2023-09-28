МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: ищем волонтеров для подготовки госбюджета! Пусть каждый сам решает, какой налог он хочет платить(2)
Правительству для того, чтобы прийти к пониманию, что денег в бюджете не хватает, понадобилось потратить на проведение переговоров на мызе Вихула 17 700 евро. Да, место очень живописное, обеспечивающее работой немало человек, поэтому говорить, что деньги потрачены впустую, не приходится. Однако, учитывая плачевное финансовое положение, с тем же успехом можно было бы провести переговоры и в Доме Стенбока. Это помогло бы сэкономить не только деньги, но и время.
Что было бы, если бы водитель автобуса на полпути попросил пассажиров пересесть за руль - ведь они лучше знают, куда им надо? Что было бы, если бы врач посреди операции предложил пациенту самому оперировать – больному виднее, где и что у него болит? Звучит нелепо, но что было бы, если бы правительство попросило людей самостоятельно определить, какие налоги они будут платить, поскольку им виднее, как распоряжаться своими деньгами? Тем не менее именно в такой ситуации мы сейчас и оказались. Шел 2023 год от Рождества Христова.