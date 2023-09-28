Экс-премьер непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане
О предъявлении бывшему госминистру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну обвинений по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана сообщила служба госбезопасности страны. Накануне он был задержан в Лачинском коридоре, пишет Русская служба Би-би-си.
Азербайджанские СМИ сообщили, что суд избрал меру пресечения Варданяну и арестовал на четыре месяца.
Ранее в четверг азербайджанская спецслужба сообщила, что гражданину Армении Рубену Варданяну предъявлено обвинение по трём статьям УК Азербайджана — финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону и незаконное пересечение государственной границы.
Спецслужба утверждает, что в сентябре 2022 года Варданян „незаконно пересёк госграницу“ Азербайджана „с целью совершения террористических актов и диверсий“ и проник в расположение российских миротворцев.
Накануне стало известно о задержании Варданяна в Лачинском коридоре.
„Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (так армяне называют Карабах — Би-би-си), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации“, — сообщила жена политика Вероника Зонабенд РБК.
Вскоре госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото задержанного бизнесмена.
Согласно заявлению ведомства, Варданян был задержан на пограничном пункте «Лачин“ при движении из Нагорного Карабаха в направлении Армении.
„Он был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения“, — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал APA.
Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты Варданяна.
„Мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна“, — заявила „Интерфаксу“ пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не располагает информацией о задержании Варданяна. „В любом случае, он российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место задержание“, — сказал Песков. Впрочем, он уточнил, что не знает точно, есть ли у Варданяна по-прежнему российское гражданство.
Прошение бизнесмена о выходе из гражданства Российской Федерации было удовлетворено указом Путина в декабре 2022 года, следует из публикации на официальном портале правовой информации.
Основатель компании „Тройка Диалог“ и один из богатейших российских бизнесменов, Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах в сентябре 2022 года.
Уже через месяц по предложению президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна он возглавил правительство, однако в феврале был отправлен в отставку.
Накануне агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что азербайджанские пограничники ищут среди беженцев, покидающих Нагорный Карабах и направляющихся в Армению, подозреваемых, как они говорят, в военных преступлениях.
„Азербайджан намерен амнистировать армянских боевиков, сложивших оружие в Карабахе. Но те, кто совершил военные преступления во время карабахских войн, должны быть выданы нам“, — сказал источник.
19 сентября Азербайджан объявил о начале „антитеррористических мероприятий локального характера“ в Нагорном Карабахе с целью „восстановления конституционного строя“. Присутствие российских миротворцев Баку не помешало.
Властям Нагорного Карабаха были поставлены условия о полном разоружении и выводе армянской военной техники из региона.
„Одной из целей антитеррористической операции Азербайджана было убедить другую сторону, что незаконное военное присутствие и работа фейковых государственных структур на суверенной территории Азербайджана более невозможна“, — отметил в интервью Би-би-си специальный посланник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
Власти Азербайджана при этом настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает. Армяне как в Карабахе, так и в Армении этому решительно не верят.
Ереван заявляет, что более 50 тыс. человек из 120 тыс. этнических армян, живших в Нагорном Карабахе, уже прибыли в Армению.
Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана.
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