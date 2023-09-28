Экс-премьер непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане

Азербайджанские СМИ сообщили, что суд избрал меру пресечения Варданяну и арестовал на четыре месяца.

Ранее в четверг азербайджанская спецслужба сообщила, что гражданину Армении Рубену Варданяну предъявлено обвинение по трём статьям УК Азербайджана — финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону и незаконное пересечение государственной границы.

Спецслужба утверждает, что в сентябре 2022 года Варданян „незаконно пересёк госграницу“ Азербайджана „с целью совершения террористических актов и диверсий“ и проник в расположение российских миротворцев.

Накануне стало известно о задержании Варданяна в Лачинском коридоре.

„Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (так армяне называют Карабах — Би-би-си), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации“, — сообщила жена политика Вероника Зонабенд РБК.

Вскоре госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото задержанного бизнесмена.

Согласно заявлению ведомства, Варданян был задержан на пограничном пункте «Лачин“ при движении из Нагорного Карабаха в направлении Армении.

„Он был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения“, — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал APA.

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты Варданяна.

„Мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна“, — заявила „Интерфаксу“ пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.