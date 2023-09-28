Глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики

„Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование“, — говорится в указе.

Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Республику не признало ни одно государство — член ООН. Азербайджан настаивал на том, что Нагорный Карабах его неотъемлемая часть, Армения, в свою очередь, поддерживала непризнанную республику. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера“ в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя“. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

Представители армян Карабаха и властей Азербайджана встречались, чтобы, как сообщалось «обсудить вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха“, но не достигли соглашения.

Нагорный Карабах уже покинули десятки тысяч армян.

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