AirBaltic растет вместе со своими сотрудниками

Говоря о различных позициях компании, Юлия Кудряшова добавляет: если человека интересуют, например, технические должности – авиаинженер или другая специальность по наземной инфраструктуре, – авиационная подготовка не всегда обязательна. «В этом случае приветствуются люди и с техническим образованием и/или техническим опытом. К ним относятся, например, выпускники профессиональных училищ по специальностям автомеханика, электротехника или металлургия“, – говорит специалист по подбору персонала.

Со стороны авиация может показаться довольно специфичной сферой, где для трудоустройства в любом случае необходимы профессиональные знания или предыдущий опыт работы в этой отрасли. Однако, по словам искательницы талантов, ситуация не такая черно-белая, и требования к авиационным знаниям в airBaltic различаются в зависимости от должности. «Например, если кто-то хочет стать частью команды на борту, мы предлагаем комплексную оплачиваемую двухмесячную программу обучения, то есть гарантируем нашему будущему сотруднику необходимые знания и навыки, – объясняет Кудряшова. – С другой стороны, если человек хочет стать пилотом, он должен сначала пройти тщательную подготовку пилота, в чем помогает, например, и наша Авиационная академия“.

Как интересное решение в пакете мотивации сотрудников она указывает, что каждый работник airBaltic получает т. н. личный бюджет, который может использоваться в соответствии с собственными предпочтениями сотрудника для его физического или душевного благополучия. «Будь то дополнительные медицинские услуги, такие как поддержка душевного здоровья, либо мероприятия или услуги, связанные со спортом“, – объясняет специалист по подбору персонала. Фирма также предлагает своим сотрудникам возможность приобретать авиабилеты по низким ценам, что делает путешествия обычной частью жизни сотрудника. «Планирование длинных выходных за границей стало для наших сотрудников нормой“, — добавляет Юлия.

Юлия Кудряшова, эксперт по подбору персонала и специалист по поиску талантов аirBaltic, говорит, что за постоянно растущим коллективом предприятия стоит тот факт, что сотрудников оценивают и признают по-разному. «Мы предлагаем членам нашего коллектива ряд скидок, которые позволяют им направить дополнительное внимание на свое здоровье или слетать на отдых, что для нашей команды – новая норма“, – говорит Кудряшова.

Также, по словам Кудряшовой, для должностей, где работа проходит в офисе, специальные авиационные знания обычно не требуются. Cюда подпадают, например, специалисты, работающие в сфере IT, HR, маркетинга и финансов. «Кроме того, авиационное образование или предыдущий опыт работы не всегда важны для успеха в нашем «нервном центре“, то есть в центре оперативного управления, где полеты контролируются от взлета до посадки. Для каждой должности в airBaltic мы отдельно оцениваем опыт и специальные знания кандидата“, – добавляет Кудряшова.

Под теплым солнцем в зимний сезон К зимнему сезону, который начнется в конце октября, airBaltic откроет сезонную базу 2023 года на Гран-Канариа. Зимой в аэропорту Гран-Канарии будут базироваться два ее самолета Airbus A220-300, которые станут выполнять десять новых прямых маршрутов, включая прямой рейс в Таллинн.

От сотрудничества выигрывают и работодатель, и работник

По словам Юлии Кудряшовой, airBaltic как работодатель очень привержен своим основным ценностям: «Мы гарантируем результат, мы заботимся и растем. Эти ценности для нас не слова, на самом деле это именно то, кто мы есть и как мы действуем“.

Специалист предприятия по подбору персонала иллюстрирует эти ценности на примере. «Авиационная отрасль известна своими строгими правилами, включая техническое обслуживание самолетов. Возьмем, к примеру, тех, кто хочет стать авиатехником. Для этого им обычно необходимо техническое образование и пятилетний практический опыт работы механиком по техническому обслуживанию самолетов (или трехлетний опыт работы со степенью авиационного инженера). Для получения необходимой лицензии они также должны пройти базовую подготовку – программу, рассчитанную на один-два года. Кроме того, необходима типовая подготовка для конкретного самолета, дающая разрешение на выполнение технического ремонта самолета. Программы обучения такого типа могут потребовать значительных личных инвестиций – от 3000 до 13 000 евро“, – объясняет Юлия Кудряшова.

«Самостоятельно во всем этом разобраться может оказаться по-настоящему непросто: от поиска нужных программ обучения до финансирования учебы. Но именно здесь в игру вступает основанное на ценностях поведение airBaltic: это означает, что мы заботимся об обучении будущих сотрудников, покрываем расходы, связанные с обучением, чтобы сотруднику не приходилось самому беспокоиться об этой части. Мы растем вместе“. Таким образом, мотивированные и успешные члены коллектива могут построить в airBaltic настоящую карьеру мечты. «От такого подхода выигрывают все стороны, потому что компания получает высококвалифицированного и мотивированного авиаинженера, а человек получает поддержку для достижения своей мечты, стабильное место и интересную работу“, – резюмирует пример Юлия.

Планы на будущее самолетов В настоящее время парк airBaltic насчитывает 44 самолета, и планы предприятия на будущее амбициозны. Компания стремится продолжать идти по траектории роста, добавляя все больше направлений и маршрутов. Технический отдел компании, занимающийся собственным внутренним обслуживанием, также обеспечивает реализацию важных планов по расширению – в разработке находится строительство нового ангара для авиапарка и расширение технического офиса компании. Учебный центр airBaltic и Авиационная академия также продолжают предлагать учебные программы и курсы, связанные с постоянно развивающимся миром авиации.