Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?
Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, сообщил, что его переводят в единое помещение камерного типа. Его адвокат рассказал Би-би-си, что основанием стал отказ выйти на работу, хотя, как подчеркивает защита, до апелляции по „экстремистскому“ делу Навальный мог работать по собственному желанию.
Вечером в среду в телеграм-канале политика появилось сообщение о том, что он „продолжает собирать коллекцию“ ужесточений тюремного режима в колонии строгого режима №6 во Владимирской области.
„У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа). А вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев“, — сообщил Навальный.
Он назвал это самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. „Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему“, — в своей манере пошутил оппозиционер.
Накануне, 26 сентября, апелляционный суд в Москве утвердил 19-летний срок наказания Навального по „экстремистскому“ делу, приговор вступил в силу, и теперь политика должны перевести в колонию особого режима.
„В качестве основания для перевода в ЕПКТ в решении начальника колонии указан отказ Навального выйти на работу 25 сентября. Но это было еще до апелляции по его последнему приговору, а значит он был под стражей и мог работать только по собственному желанию. А администрация колонии хотела его принудительно вывести на работу“, — рассказал Би-би-си адвокат политика Вадим Кобзев.
Он обжаловал решение колонии в суде. „Я сегодня подал административный иск в Ковровский горсуд о признании перевода Навального в ЕПКТ незаконным“, — сообщил Кобзев Би-би-си.
По его словам, главное ужесточение для Навального заключается в сроке, на который его переводят на ЕПКТ — целый год. В колонии, где сидит Навальный, единое помещение камерного типа есть, так что этапировать его для этого в другую колонию не потребуется, уточнил адвокат. Но в дальнейшем политика ждет колония особого режима (по новому приговору).
У Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему своем делу, уже был опыт ПКТ — помещении камерного типа.
Чем ЕПКТ отличается от ПКТ?
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу России и подзаконным актам Минюста, осужденные как в ПКТ, так и ЕКПТ, а также в одиночных камерах, имеют равное право ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости — не более 5 тысяч рублей. Согласно поправкам, которые вступят в силу 11 декабря, допустимая сумма будет увеличена до 6 тысяч рублей.
Кроме того, такие заключенные имеют право в течение шести месяцев получать только одну посылку, передачу или бандероль, а также выходить на ежедневную прогулку на полтора часа. Им также полагается „с разрешения администрации“ краткосрочное свидание раз в полгода.
Перевод осужденных в ЕПКТ производится на основании постановления начальника колонии при наличии медицинского заключения о возможности нахождения там по состоянию здоровья.
Главное отличие ЕКПТ от ПКТ — в том, что это уже не просто одно из запираемых помещений в колонии, а отдельная „крытая“ зона для «злостных нарушителей“, которая создается и функционирует по отдельным правилам.
Для осужденных, содержащихся в ЕПКТ, разрабатывается отдельный распорядок дня. Они размещаются в ЕПКТ с соблюдением требований раздельного содержания по виду режима. Осужденные к лишению свободы впервые содержатся отдельно от ранее отбывавших лишение свободы, изолированно от других осужденных содержатся осужденные при особо опасном рецидиве преступлений.
„По условиям содержания ЕПКТ похоже на ПКТ, однако, если ПКТ есть в каждой колонии, то ЕПКТ, предназначенное для «самых отъявленных нарушителей“, — только в одной или двух колониях на регион, поэтому помещение туда заключенного в первую очередь осложняет его положение необходимостью транспортировки (тем, что его ставят на этап)“, — рассказала Би-би-си правозащитница Евгения Кулакова.
Она также отметила, что в ЕПКТ заключенных могут помещать на более длительные сроки, чем в ПКТ.
Кулакова является общественным защитником Виктора Филинкова, осужденного по делу „Сети“ (сообщество с таким названием признано в России террористическим и запрещено). Она рассказала Би-би-си, что Филинкова в 2021 году этапировали в ЕПКТ в другую колонию. Поводом для этого было найденное у него бритвенное лезвие — как доказывала защита, его осужденному подбросили. Защита успешно обжаловала решение о переводе Филинкова в ЕПКТ - суд признал это решение начальника колонии незаконным. Но решение было вынесено задним числом — заключенного к тому моменту уже вернули из ЕПКТ в колонию, где он отбывает срок.