Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Вечером в среду в телеграм-канале политика появилось сообщение о том, что он „продолжает собирать коллекцию“ ужесточений тюремного режима в колонии строгого режима №6 во Владимирской области.

„У меня уже был СУОН (строгие условия отбывания наказания), ШИЗО (штрафной изолятор), ПКТ (помещение камерного типа). А вчера сразу после апелляции по делу меня отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) сроком на 12 месяцев“, — сообщил Навальный.

Он назвал это самым строгим из возможных наказаний в колониях всех видов. „Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему“, — в своей манере пошутил оппозиционер.

Накануне, 26 сентября, апелляционный суд в Москве утвердил 19-летний срок наказания Навального по „экстремистскому“ делу, приговор вступил в силу, и теперь политика должны перевести в колонию особого режима.

„В качестве основания для перевода в ЕПКТ в решении начальника колонии указан отказ Навального выйти на работу 25 сентября. Но это было еще до апелляции по его последнему приговору, а значит он был под стражей и мог работать только по собственному желанию. А администрация колонии хотела его принудительно вывести на работу“, — рассказал Би-би-си адвокат политика Вадим Кобзев.

Он обжаловал решение колонии в суде. „Я сегодня подал административный иск в Ковровский горсуд о признании перевода Навального в ЕПКТ незаконным“, — сообщил Кобзев Би-би-си.

По его словам, главное ужесточение для Навального заключается в сроке, на который его переводят на ЕПКТ — целый год. В колонии, где сидит Навальный, единое помещение камерного типа есть, так что этапировать его для этого в другую колонию не потребуется, уточнил адвокат. Но в дальнейшем политика ждет колония особого режима (по новому приговору).

У Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему своем делу, уже был опыт ПКТ — помещении камерного типа.