Ericsson дает возможность изменить мир

Путь от бывшего завода, предоставляющего услуги сборки с помощью тысяч пар рук, до центра технологий будущего стал стратегическим решением для Ericsson. Работа над этим велась более десяти лет. На сегодняшний день профиль рабочей силы стал более инженерно-ориентированным, а портфель продуктов – более сложным. То, что создается в центре инноваций Ericsson Eesti, достигает клиентов Ericsson по всему миру. В местном масштабе простейшим примером является бесперебойное соединение 5G на Певческом празднике.

«Таллинн сейчас является одним из главных центров 5G- и 4G-разработок компании Ericsson, где рождаются новейшие крутые продукты и умные производственные решения, для чего нам нужны сотрудники, которых вдохновляют инновации, а также уникальные технологии. Работа в Ericsson позволяет человеку соприкоснуться с абсолютно высшим уровнем технологий, чтобы создавать решения, которые будут использоваться спустя годы, – в этом смысле мир здесь постоянно меняется“, – убеждена глава компании Сирли Мянниксаар. Ее точку зрения подтверждает тот факт, что Ericsson инвестирует 155 миллионов евро в строительство к 2026 году нового технологического центра в таллиннском районе Ülemiste City, который объединит все подразделения и направления деятельности Ericsson Eesti.

Разносторонняя команда

В Ericsson работают 2300 человек, среди которых есть таланты более чем 60-и разных национальностей. Разнообразие является большой ценностью для организации, и инклюзивной культурой здесь занимаются системно.

Различия рассматриваются как дрожжи, на которых поднимаются прорывные идеи и развивается сотрудничество. Принцип применяется при формировании как небольших команд, так и более крупных структурных подразделений.