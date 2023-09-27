ПОДКАСТ | „О деньгах. Просто!“ Жилищный кредит: разбираемся в деталях

В четвертом выпуске мы разбираемся в кредитах, а особенно уделим время жилищному кредиту, отвечая на вопрос „хороший“ ли он или „плохой“. Поговорим о банковской марже, ставке Еврибора и досрочном погашении кредита. А еще поделимся тем, как можно попробовать сделать свой жилищный кредит более дешевым.