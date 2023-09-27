27.09.2023, 18:58
ПОДКАСТ | „О деньгах. Просто!“ Жилищный кредит: разбираемся в деталях
Все ли кредиты „плохие“? Что такое банковская маржа и Еврибор? Нужно ли погашать досрочно жилищный кредит? Можно ли сделать кредит дешевле? Ответы на все эти вопросы разбираем в новом выпуске подкаста о финансовой грамотности.
В четвертом выпуске мы разбираемся в кредитах, а особенно уделим время жилищному кредиту, отвечая на вопрос „хороший“ ли он или „плохой“. Поговорим о банковской марже, ставке Еврибора и досрочном погашении кредита. А еще поделимся тем, как можно попробовать сделать свой жилищный кредит более дешевым.