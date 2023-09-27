Катри Райк: ведьма из ратуши остается в Нарве. Бывший мэр начала работать в новой должности

Я понимаю людей, у которых появились такие вопросы ко мне. Я не успела подробно об этом написать у себя на странице заранее. Но необходимость в таком человеке у университета была и раньше. Минимум четыре раза я встречалась с руководством университета по вопросам сотрудничества с городом, по вопросам справедливого перехода. Такую работу надо было начинать, я думаю, еще год назад. Хорошо, что теперь есть возможность ее делать. В целом задача – усилить присутствие университета в регионе.

Действительно, на эту должность конкурса не было. Но на нее и не нужен конкурс, это решение университета. Руководство предложило мне эту должность.

Один раз, когда был предыдущий вотум недоверия, я боялась остаться без работы, я помню эти дни. Это тяжелое чувство. Поэтому я советую всем заниматься саморазвитием, учить языки, получать научные степени. Все время продолжать учиться – это и есть страховка на жизнь от безработицы.

– У меня есть нужные компетенции. Я знаю, что происходит с местным предпринимательством, знаю местные проблемы, какие есть потребности у крупных компаний. И понимаю не только ситуацию в Нарве, но и в Ида-Вирумаа, я же сотрудничала с коллегами из других самоуправлений. Знаю и эстонский, и русский языки, что тоже сегодня важно. У меня есть докторская степень, да она по истории, не по предпринимательству. Но она есть.

– Есть пользователи фейсбука, которые задают вопросы о ваших компетенциях. Как вы считаете, они соответствуют вашей новой работе? Почему не было конкурса на эту должность?

В политической жизни города Райк остается. По признанию Катри, у нее было несколько предложений о работе, но она хотела остаться в Нарве и продолжить развивать этот город, поэтому выбрала вариант вернуться в Тартуский университет. Теперь ее рабочий кабинет будет находиться в соседнем от ратуши здании.

Когда-то в 1999 году Катри Райк приехала в приграничный город и начала работать в Нарвском колледже. Теперь она снова вернулась в сферу образования, но теперь в ее задачи входит усилить присутствие Тартуского университета в регионе, наладить диалог и полноценное сотрудничество между ученым сообществом и предприятиями Ида-Вирумаа.

– Когда вам предложили это место?

– Когда я стала свободной, после инициирования вотума недоверия. Это не было единственным предложением работы. Были и другие. Но я точно понимала для себя и сказала всем, что я никуда не уезжаю из Нарвы. Я хочу здесь жить и работать. И я выбирала.

– Ваши новые обязанности похожи на предыдущие, когда вы были мэром?

– Эта работа во многом продолжает то, чем я занималась и раньше. Те задачи по развитию, которые стояли передо мной как перед мэром, во многом и сейчас стоят. Но раньше фокус моего внимания был город, а теперь – регион в целом. Сейчас я буду прежде всего думать об отношениях университета с предпринимателями, как развивать сферу образования в целом, как сделать качественнее переход на эстонский язык обучения, в каком направлении развивать высшее образование, какие учебные планы стоит разрабатывать дальше.

Я прошу дать мне время, чтобы показать, что это не выдуманная работа, чтобы предъявить свои результаты на новом месте. Сегодня только первый рабочий день на новом месте. Но я уже несколько дней провожу встречи и много общаюсь. Встретилась со многими лидерами мнения уезда. Они хотят побольше интересных решений от университета, больше сотрудничества компаний, организаций с университетом, чтобы Таллиннский университет сотрудничал также с Тартуским. И я буду думать, как активизировать это сотрудничество. Мы говорили о том, что важным остается вопрос, как сделать так, чтобы люди, которые здесь учатся, захотели бы остаться жить в Ида-Вирумаа. Как сделать, чтобы большее число жителей региона учились бы здесь, не уезжали бы.

Университет хочет к концу года видеть стратегию своего развития, как он может быть полезен региону и как регион готов сотрудничать с ним. И я над ней начала работать.

– Как сланцевая промышленность и справедливый переход связаны с деятельностью университета?