Катри Райк: ведьма из ратуши остается в Нарве. Бывший мэр начала работать в новой должности
Бывший мэр Нарвы Катри Райк сегодня, 27 сентября, начала работать представителем Тартуского университета в Ида-Вирумаа. В фейсбуке активно обсуждают новую должность Райк. Репортер RusDelfi поговорила с бывшим мэром об ее компетенциях, задачах, которые теперь стоят перед ней, и о том, удастся ли ей совмещать новую работу и активную политическую жизнь.
Когда-то в 1999 году Катри Райк приехала в приграничный город и начала работать в Нарвском колледже. Теперь она снова вернулась в сферу образования, но теперь в ее задачи входит усилить присутствие Тартуского университета в регионе, наладить диалог и полноценное сотрудничество между ученым сообществом и предприятиями Ида-Вирумаа.
В политической жизни города Райк остается. По признанию Катри, у нее было несколько предложений о работе, но она хотела остаться в Нарве и продолжить развивать этот город, поэтому выбрала вариант вернуться в Тартуский университет. Теперь ее рабочий кабинет будет находиться в соседнем от ратуши здании.
– Есть пользователи фейсбука, которые задают вопросы о ваших компетенциях. Как вы считаете, они соответствуют вашей новой работе? Почему не было конкурса на эту должность?
– У меня есть нужные компетенции. Я знаю, что происходит с местным предпринимательством, знаю местные проблемы, какие есть потребности у крупных компаний. И понимаю не только ситуацию в Нарве, но и в Ида-Вирумаа, я же сотрудничала с коллегами из других самоуправлений. Знаю и эстонский, и русский языки, что тоже сегодня важно. У меня есть докторская степень, да она по истории, не по предпринимательству. Но она есть.
Один раз, когда был предыдущий вотум недоверия, я боялась остаться без работы, я помню эти дни. Это тяжелое чувство. Поэтому я советую всем заниматься саморазвитием, учить языки, получать научные степени. Все время продолжать учиться – это и есть страховка на жизнь от безработицы.
Действительно, на эту должность конкурса не было. Но на нее и не нужен конкурс, это решение университета. Руководство предложило мне эту должность.
Я понимаю людей, у которых появились такие вопросы ко мне. Я не успела подробно об этом написать у себя на странице заранее. Но необходимость в таком человеке у университета была и раньше. Минимум четыре раза я встречалась с руководством университета по вопросам сотрудничества с городом, по вопросам справедливого перехода. Такую работу надо было начинать, я думаю, еще год назад. Хорошо, что теперь есть возможность ее делать. В целом задача – усилить присутствие университета в регионе.
– Когда вам предложили это место?
– Когда я стала свободной, после инициирования вотума недоверия. Это не было единственным предложением работы. Были и другие. Но я точно понимала для себя и сказала всем, что я никуда не уезжаю из Нарвы. Я хочу здесь жить и работать. И я выбирала.
– Ваши новые обязанности похожи на предыдущие, когда вы были мэром?
– Эта работа во многом продолжает то, чем я занималась и раньше. Те задачи по развитию, которые стояли передо мной как перед мэром, во многом и сейчас стоят. Но раньше фокус моего внимания был город, а теперь – регион в целом. Сейчас я буду прежде всего думать об отношениях университета с предпринимателями, как развивать сферу образования в целом, как сделать качественнее переход на эстонский язык обучения, в каком направлении развивать высшее образование, какие учебные планы стоит разрабатывать дальше.
Я прошу дать мне время, чтобы показать, что это не выдуманная работа, чтобы предъявить свои результаты на новом месте. Сегодня только первый рабочий день на новом месте. Но я уже несколько дней провожу встречи и много общаюсь. Встретилась со многими лидерами мнения уезда. Они хотят побольше интересных решений от университета, больше сотрудничества компаний, организаций с университетом, чтобы Таллиннский университет сотрудничал также с Тартуским. И я буду думать, как активизировать это сотрудничество. Мы говорили о том, что важным остается вопрос, как сделать так, чтобы люди, которые здесь учатся, захотели бы остаться жить в Ида-Вирумаа. Как сделать, чтобы большее число жителей региона учились бы здесь, не уезжали бы.
Университет хочет к концу года видеть стратегию своего развития, как он может быть полезен региону и как регион готов сотрудничать с ним. И я над ней начала работать.
– Как сланцевая промышленность и справедливый переход связаны с деятельностью университета?
– Наука зависит от предпринимательства, и наоборот. Но то, что нужно предпринимателю, не всегда интересно ученому. Как наладить диалог между ними – это тоже важный момент, которым стоит заниматься. Самая большая нужда, как я слышу, – это специалисты-инженеры. И тоже надо решить, как Тартуский университет может помочь региону с кадрами.
Когда мы говорим о переработке сланцевой золы, надо понимать, что предприятия плотно сотрудничают с Тартуским университетом. Каждое подобное предприятие нуждается в серьезной исследовательской базе для своего производства. И нужен человек, который найдет точки соприкосновения этих сторон. Я надеюсь, что у меня получится наладить диалог.
В регионе есть люди, имеющие высшее образование, которые могли бы учиться в магистратуре, например, изучать, как руководить изменениями. Важно, чтобы было организовано переобучение. То есть не учиться несколько лет ради диплома бакалавра или магистра, а получить нужные знания и навыки в сфере креативной экономики, скажем. Актуальный вопрос также – развитие туризма. В регионе есть люди, которые им занимаются, но у них нет образования в этой сфере. Получив образование, они смогут еще лучше делать то, чем занимаются.
В Нарве много женщин, для которых рукоделие – это хобби. Но его можно превратить в бизнес. Такая программа есть у Тартуского университета в Вильянди. Ее можно перенести сюда и помочь многим женщинам начать вести бизнес.
Изменилась культурная жизнь в Нарве. Надо развивать наших людей еще, чтобы они могли делать мероприятия еще более крутого уровня. На мой взгляд, Нарва – уже сейчас культурная столица Ида-Вирумаа.
В этих сферах я буду также стараться помогать развивать регион. Готовых учебных планов под новые вызовы нет. Какие-то надо писать с нуля, какие-то надо переделывать, чтобы они были современными и актуальными для нашего региона.
Новые образовательные программы могут дать людям надежду на будущее, на трудоустройство.
Скоро откроются программы справедливого перехода для некоммерческих организаций, будет выделено 16,8 миллионов евро. Надо писать проекты, чтобы участвовать в конкурсе. Но многие не знают как. Это не моя основная задача, но я хочу организовать обучение, как писать проекты, чтобы местные некоммерческие организации участвовали бы в этом конкурсе.
Я постараюсь найти лидеров в регионе, людей, которые идут вперед и готовы вести за собой других. С ними, я думаю, можно реализовать много нужных для Ида-Вирумаа проектов.
– У Нарвского колледжа в основном педагогический профиль. Есть планы тоже его активно задействовать в проектах справедливого перехода?
– Мы будем развивать инфотехнологии. Нам понадобятся иностранные преподаватели. Произойдет пересмотр программ по этому направлению, но пока рано что-то конкретное говорить.
– Когда вы были мэром, у вас была команда. Комфортно вам сейчас будет работать одной?
– И здесь есть сотрудники университета. В каком-то смысле я одна, но за моей спиной весь университет. Я пришла обратно в колледж. В 1999 году я начинала работать в Нарвском колледже, занималась строительством здания колледжа, в том числе. Сейчас обратно вернулась.
– У вас в Нарвском колледже будет кабинет?
– Будем вдвоем с Кристианом Клауксом в кабинете. Но мы оба не сидим на месте. Первые два месяца у меня встречи, встречи, встречи в разных местах региона. На следующей неделе состоится неделя предпринимательства, которую я инициировала, когда была мэром. Теперь я с другой стороны буду в ней участвовать, в том числе как участник дебатов.
Перемены большие в моей жизни. Но я не боюсь работы. Не боюсь спрашивать помощь в техническом плане у моих молодых коллег.
– Эта работа позволит вам уделять внимание политической деятельности?
– Да, благодаря такой работе я могу продолжать заниматься политикой в Нарве. Что-то я буду делать по вечерам, по выходным дням.
Ведьма из ратуши никуда не денется. Она остается на месте. Я, если честно, чувствую себя счастливой сейчас как никогда. Прошедшие два года я вставала утром и думала, ну что еще придумают депутаты из оппозиции, кто из депутатов что хочет, какая будет следующая интрига, в чем я виновата. Честно говоря, с 16 сентября я отдыхаю внутренне. У меня появилось время на фейсбук. Но я вижу, как сильно некоторые депутаты оскорбляют друг друга, я не понимаю, как можно себя так вести. Но теперь я не мэр. Я страдала от того, когда слышала, как люди ругаются матом, решая рабочие вопросы. Сейчас я чувствую себя нормальным, свободным человеком, который общается с нормальными людьми. Я рада, что мне теперь не надо думать, как мне остаться самой собой, как выжить в тех ситуациях, которые были. Сейчас у меня руки свободны, чтобы я могла заниматься развитием региона, в котором Нарва играет значительную роль.
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