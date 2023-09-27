Комментарий ВСУ — Delfi: вагнеровцы вернулись на восток Украины, но „их песенка спета“
На восточный фронт Украины прибыло несколько сотен бойцов группировки Вагнера, но значительно это ситуацию не изменит, сообщил в комментарии литовскому порталу Delfi заместитель командующего Восточной группировкой войск Вооруженных Сил Украины по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый.
“Мы фиксируем прибытие максимум нескольких сотен бойцов бывшей ЧВК „Вагнер“. Они не представляют какой-либо целостной системной организованной силы, подразделения, никак не влияют существенно на ситуацию в этом направлении“, — сказал полковник Череватый.
“Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, вопрос „Вагнера“ закрыт раз и навсегда. Они разбиты, уничтожены, более умные уехали в Африку, кто совсем не никому не нужен и нет иного выхода под давлением каких-то обстоятельств, был направлен сюда. Судьба их ждет незавидная — быть убитыми, стать калеками, или в лучшем случае сбежать. Они себя позиционировали как международная организация, но Game over, или — более понятно для них — их песенка спета“, — добавил он.
Напомним, основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы в России 23 августа. Часть его группировки переместилась на территорию Беларуси.
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