Комментарий ВСУ — Delfi: вагнеровцы вернулись на восток Украины, но „их песенка спета“

“Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, вопрос „Вагнера“ закрыт раз и навсегда. Они разбиты, уничтожены, более умные уехали в Африку, кто совсем не никому не нужен и нет иного выхода под давлением каких-то обстоятельств, был направлен сюда. Судьба их ждет незавидная — быть убитыми, стать калеками, или в лучшем случае сбежать. Они себя позиционировали как международная организация, но Game over, или — более понятно для них — их песенка спета“, — добавил он.