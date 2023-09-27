Что будет, если молодежная сборная России попадет на чемпионат Европы по футболу в Эстонию? Тарви Пюрн: мы общаемся с организаторами и следим за ситуацией
Заместитель канцлера Министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Тарви Пюрн дал понять, что если сборная России по футболу до 17 лет выйдет в финальную часть чемпионата Европы, который состоится в Эстонии в 2026 году, а в Украине в это время будет продолжаться война, то спортсмены страны-агрессора не смогут играть в Эстонии.
Вчера исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что финальная часть чемпионата Европы 2026 года среди юношей до 17 лет пройдет в Эстонии. Также было объявлено, что молодежные сборные России будут допущены для участия в турнирах УЕФА. Как реагирует на эту новость министр культуры Хейди Пурга? Как на это решение в целом, так и на то, что Эстония в 2026 году может принять молодежную сборную России?
Тарви Пюрн: С самого начала войны Эстония придерживается мнения, что ни российские, ни белорусские спортсмены, команды и официальные лица не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях, пока не закончится война в Украине. Мы поддерживаем Украину на всех уровнях, включая спорт, чтобы помочь победить в войне. Эта позиция не изменилась. Министерство культуры также продолжает придерживаться мнения, что в Эстонии не может быть соревнований профессионального уровня с участием российских или белорусских спортсменов. С этой целью мы также ввели дополнительные меры в отношении соревнований высшего уровня, при необходимости запретив въезд в страну.
Финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет планируется провести в Эстонии только в 2026 году, то есть через несколько лет. На данный момент еще неизвестно, сможет ли сборная России вообще пройти квалификацию. Эстонский футбольный союз знает позицию страны, мы общаемся с организаторами и следим за ситуацией.
Почему российских юных теннисистов, которые участвуют в юношеских турнирах ITF, до сих пор пускают в Эстонию? Если взрослым спортсменам страны-агрессора запрещен въезд в страну, почему это не распространяется на юных спортсменов?
Министерство культуры призвало всех организаторов и федерации не допускать спортсменов из стран-агрессоров к участию в титульных матчах и других международных соревнованиях высокого уровня в Эстонии и продемонстрировать свою полную поддержку Украине. В международных соревнованиях для детей и молодежи на более низком уровне, а также на любительском уровне для взрослых решения об участниках принимаются организаторами, т.е. спортивными клубами или федерациями, самостоятельно, в соответствии с указаниями местных и/или международных федераций.
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Delfi не получил ответа на вопрос, означает ли, что если министр культуры осудит решение УЕФА, то государство не будет оказывать финансовую поддержку Чемпионату Европы U17, который пройдет в Эстонии в 2026 году.
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