Оргия священников в Польше? Что известно о громком секс-скандале в польском приходе

Участники секс-вечеринки были вынуждены вызвать скорую помощь, но когда бригада прибыла, отказались ее впустить. Тогда медики в свою очередь вызвали полицию.

Впервые об инциденте 20 сентября сообщила влиятельная польская газета Gazeta Wyborcza, после чего начали появляться подробности.

Полиция проводит расследование на основании неоказания помощи человеку.

Внутреннее расследование проводит и польская католическая церковь. Сообщается, что некоторые священники, участвовавшие в вечеринке, уже уволены, но неясно, лишены ли они сана.

Что известно о вечеринке

Инцидент произошел в городе Домброва-Гурнича, недалеко от Кракова на юге Польши.

Вечеринка была организована в одном из домов, принадлежащих местному приходу.

«Мероприятие, организованное духовенством, носило сугубо сексуальный характер. Его участники использовали таблетки для потенции“, — сообщил источник Gazeta Wyborcza.

По данным издания, секс-работник по вызову упал в обморок во время вечеринки.

«Неизвестно, давал ли он согласие на секс с многими людьми, но он точно был совершеннолетним“, — рассказал источник газеты.

Приехавшая по вызову бригада медиков смогла оказать ему помощь только после вмешательства полиции.

«Мы расследуем неоказание помощи человеку, оказавшемуся в ситуации, когда существует угроза смерти или причинения вреда здоровью. Это предусматривает лишение свободы на срок до трех лет“, — заявил Вальдемар Лубневский из Сосновецкой районной прокуратуры Польши.

Причины обморока секс-работника пока неясны.

Сосновецкая епархиальная курия также проводит собственное расследование.

После его завершения церковь примет меры, предусмотренные каноническим правом, говорится в заявлении пресс-службы курии.

Поджог

Как сообщают польские СМИ, журналистам удалось установить, что оргия проходила в квартире отца Томаша З. — викария Домбровской базилики в городе Домброва-Гурнича.

Gazeta Wyborcza пишет , что Томаша З. также возглавлял местный филиал крупного издательства, выпускающего католический еженедельник Niedziela по всей Польше.