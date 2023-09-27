Пожар на свадьбе в Ираке унес жизни более 100 человек, включая молодоженов
Более 100 человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали во вторник в результате пожара, возникшего во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.
Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.
По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей.
Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.
«Пожар привел к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара“, — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.
Трагедия произошла в городе Бахдида (также известном как Эль-Хамдания или Каракош).
Власти Ирака арестовали девятерых сотрудников зала для проведения свадеб, где произошел пожар. По словам представителя Министерства внутренних дел страны, ордеры на арест выписаны еще в отношении еще четверых.
По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало «нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения“.
«Все загорелось и начало падать людям на голову“
По словам свидетелей, во время пожара погибли целые семьи.
«Там было примерно около тысячи или тысячи ста гостей… Начала гореть крыша — и огонь сразу распространился, потому что все здание было сделано из многослойных панелей, виниловой плитки и ткани, — рассказывает один из местных жителей. — Все загорелось и начало падать людям на голову. Никто выбраться не мог“.
«Один мой друг погиб вместе со всей своей семьей. Он, его дети, мать, жена, все… Так случилось со многими семьями“, — говорит этот человек.
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