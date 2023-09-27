Пожар на свадьбе в Ираке унес жизни более 100 человек, включая молодоженов

Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.

По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей.

Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.

«Пожар привел к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара“, — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.

Трагедия произошла в городе Бахдида (также известном как Эль-Хамдания или Каракош).

Власти Ирака арестовали девятерых сотрудников зала для проведения свадеб, где произошел пожар. По словам представителя Министерства внутренних дел страны, ордеры на арест выписаны еще в отношении еще четверых.

По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало «нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения“.

«Все загорелось и начало падать людям на голову“

По словам свидетелей, во время пожара погибли целые семьи.

«Там было примерно около тысячи или тысячи ста гостей… Начала гореть крыша — и огонь сразу распространился, потому что все здание было сделано из многослойных панелей, виниловой плитки и ткани, — рассказывает один из местных жителей. — Все загорелось и начало падать людям на голову. Никто выбраться не мог“.

«Один мой друг погиб вместе со всей своей семьей. Он, его дети, мать, жена, все… Так случилось со многими семьями“, — говорит этот человек.

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