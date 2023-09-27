Viru Keemia Grupp верит в крупную промышленность

Многие нынешние инженеры VKG получили образование в Таллиннском техническом университете или в соседних странах. Колледж TalTech в Вирумаа уже много лет готовит специалистов в области химии, автоматики и других технических специальностей. В Вирумааском колледже открывается магистерская программа по экономике замкнутого цикла, которую поддерживает VKG.

Необходимо учитывать, что в предшествовавшие исследованию годы в СМИ сланцевый сектор представляли обычно как умирающую отрасль. «Мы в VKG знаем, что мир меняется, и эти изменения глобальны. Поэтому наряду с существующим основным бизнесом активно работаем над новыми перспективными вертикалями развития. Это придает сотрудникам уверенности относительно перспектив предприятия“, – говорит Рей.

Исследование удовлетворенности, проведенное в прошлом году, показало, что сотрудники предприятия преданны VKG явно выше среднего по Эстонии: 67 баллов – весьма неплохо, но личная преданность в 75 баллов – очень сильный показатель. «При ответе на вопрос, порекомендовали бы вы своим знакомым работу в VKG, 30 % отвечавших отметили наивысшую вероятность этого (5 баллов), а 44 % – высокую вероятность (4 балла). Мы очень довольны тем, что 74 % наших сотрудников рекомендуют нас как работодателя“, – говорит Еве Рей.

Эве Рей, директор по персоналу, с гордостью заявляет, что VKG – ведущий товарный знак в Ида-Вирумаа. «К нам действительно хотят устроиться на работу. Мы всегда осознавали, что у всех сотрудников есть близкие и друзья, поэтому мы оказываем влияние на очень большое сообщество“.

Основной продукт Viru Keemia Grupp – сланцевое топливо, которое в основном экспортируется и используется как компонент судового топлива, а на внутреннем рынке как сырье для котельных. При добыче сланца для производства масла образуются также дымовые газы, из которых предприятие производит электроэнергию. VKG является вторым по величине производителем электроэнергии в Эстонии. Имея штат в 1600 сотрудников, VKG является одним из крупнейших промышленных предприятий Ида-Вирумаа. Такой статус обязует быть примером для подражания.

Уже много лет VKG является хорошим партнером для местных жителей и организаций. «Если мы относимся к нашим сотрудникам хорошо, заботливо и уважительно, то такое отношение доходит до семей, а оттуда и в другие сферы влияния в регионе, – приводит пример Рей. – Мы поддерживаем множество образовательных, культурных и спортивных инициатив для детей и молодежи, организуем традиционные для нашего региона Дни химиков и шахтеров, последние – в сотрудничестве с Eesti Energia. Особое внимание уделяем образованию. Сотрудничаем и реализуем проекты с государственными гимназиями, а также поддерживаем kood/Jõhvi. Мы хотим, чтобы молодые люди больше знали о нашем предприятии и приходили к нам на практику“.

Производственная территория VKG расположена в черте города Кохтла-Ярве, и это означает большую ответственность перед местными жителями. «Мы считаем, что крупные промышленные проекты можно реализовывать только в постоянном диалоге с местным сообществом. В свою очередь, это требует открытого подхода, общения и честности. Таковы принципы нашей работы“, – объясняет Эве Рей. Хорошим примером сотрудничества и вовлечения является проект по развитию биопродуктов в волости Люганузе. «Наша открытость в течение многих лет работы завоевала доверие людей“, – считает она. «Когда мы говорим, что Viru Keemia Grupp изучает возможность строительства завода по производству биопродуктов, это не вызывает у жителей противодействия или страха: они приходят послушать и разобраться. Такой диалог позволяет надеяться, что данный проект поддержит и сделает разнообразнее жизнь региона. Жизнь продолжается, и в будущем в регионе будет достойная и прибыльная работа“.

VKG также тесно сотрудничает с TalTech, особенно в вопросах планируемого комплекса по производству биопродуктов. Надеемся, что не позднее 2025 года TalTech откроет магистерскую программу по подготовке специалистов по лесохимии.

Отличное сотрудничество налажено с Ида-Вирумааским центром профессионального образования, многие выпускники которого также являются сотрудниками предприятия. «VKG – это хорошая стартовая площадка для людей с профобразованием: желающие продолжить свое развитие могут поступить в Вирумааский колледж, а дальше в TalTech – у нас есть много примеров“, – говорит Эве Рей.

Производство биопродуктов и зеленой энергии вместо экспорта и сжигания

Планируемый Viru Keemia Grup завод по производству биопродуктов в волости Люганузе поможет Эстонии преодолеть зависимость от экспорта и сжигания балансовой древесины. Производство будет организовано в сотрудничестве с волостью Люганузе на основе специальной планировки местного самоуправления.

«При реализации этого проекта мы максимально вовлекаем местных жителей, чтобы они были в курсе, на каком этапе сейчас находится процесс. В ближайшие полтора года эксперты окружающей среды проведут всевозможные оценки воздействия на окружающую среду и ответят, подходит ли такое производство. Мы в это время общаемся с поставщиками различных технологий“, – говорит член правления VKG и технический директор Райво Аттикас. «Мы готовимся к началу проектирования. Современные технологии лучшие из имеющихся и позволяют заводу работать в центре города, не нарушая жизнь жителей. Недавно я убедился в этом на шведском деревообрабатывающем заводе – никакого шума и запахов“.

С технической точки зрения производство биопродуктов очень сложное и очень дорогостоящее предприятие в миллиард евро. В то же время это добавит в Ида-Вирумаа 250 рабочих мест напрямую, а также около тысячи рабочих мест косвенно.

Райво Аттикас поясняет, что ежегодно в Эстонии вырубается около десяти миллионов плотных кубометров леса, пятая часть из них просто вывозится как сырье. «Мы можем придать этой древесине большую добавленную стоимость, продавая товары как на эстонском рынке, так и за рубежом. Необходимости в дополнительных вырубках леса нет, мы используем то сырье, которое в Эстонии уже имеется“.

В VKG ведется еще одна крупная разработка: завод по переработке пластиковых отходов, который предложит 55 новых рабочих мест и инвестиции в размере 130–150 миллионов евро. Райво Аттикас поясняет, что в Эстонии ежегодно образуется около ста тысяч тонн пластиковых отходов. План VKG состоит в том, чтобы 30–3 5% из них перерабатывать химическим путем. До сих пор отходы пластика использовались двумя способами: механически перерабатывались в новый продукт или сжигались. VKG предлагает совершенно новый для Эстонии подход: перерабатывать пластиковые отходы, которые не поддаются механической переработке, в сырье – масло, которое вместо нефти можно использовать для производства нового пластика.

В части производства биопродуктов Аттикас надеется, что инвестиционное решение будет принято в 2025 году, а производственный комплекс будет готов к 2027 году. Проект по переработке пластиковых отходов не такой масштабный, его планируют завершить уже через три года.

При таких всеобъемлющих планах развития становится понятно, что крупнейший в мире производитель сланцевого масла не планирует пропасть с промышленного ландшафта. Напротив, VKG хочет развивать Ида-Вирумаа вместе со своими сотрудниками и местными жителями.