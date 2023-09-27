Правда ли, что на обелиск в Буэнос-Айресе натянули гигантский презерватив с рекламой сериала «Сексуальное просвещение“?
В сентябре 2023 года в Рунете появились сообщения о том, что в рамках промокампании финального сезона сериала от Netflix на монумент в столице Аргентины повесили огромный презерватив. Мы проверили подлинность вирусного ролика, приводимого в качестве доказательства.
На распространяемом видео запечатлён 67,5-метровый обелиск, построенный в центре Буэнос-Айреса в 1936 году в честь 400-летия основания города. В многочисленных публикациях утверждается, что в ходе рекламной кампании последнего сезона сериала «Сексуальное просвещение“ (в оригинале Sex Education, что также часто переводят как «Половое воспитание“) от стримингового сервиса Netflix на монумент установили огромный розовый презерватив с символикой платформы и шоу. Для наглядности авторы постов приводят один и тот же 9-секундный ролик, а иногда ещё и фото, снятое с другого ракурса.
Подобные посты разошлись во «ВКонтакте“ в пабликах «Топор — хранилище“ (363 000 просмотров на момент написания этого разбора), «№ — Новости дня“ (214 000), «Шедевры рекламы“ (53 000) и Qewbite (30 000), а также в Telegram-каналах «ВПШ“ (402 000), «СМИ Россия не Москва 18+“ (115 000), «Хулиган 21+“ (61 000) и «Спецоперация Z“ (52 000), где работников Netflix назвали «гадами“ и «больными людьми“. В комментариях многие пользователи осудили акцию. Например, некоторымне понравилось, что средство контрацепции могли увидеть проходящие мимо дети, а в одном из твитов на испанском языке (88 000 просмотров) раскритиковали администрацию Буэнос-Айреса. Среди СМИ о ролике рассказали, например, на сайте украинского «24 канала“, где утверждают, что обелиск «буквально накрыли большим презервативом“.
На видео показано, будто бы на гранях в нижней части обелиска установлены лебёдки, с помощью которых размещённый на вершине монумента презерватив натягивается вниз. За процессом якобы наблюдают несколько человек, при этом одна из девушек как будто снимает это на смартфон. Однако в Сети «Проверено“ обнаружило лишь один подобный ролик и единственный снимок. Наличие такого скудного количества фото- и видеоматериала кажется маловероятным, учитывая, что в столице Аргентины проживают более 3 млн человек, а находится обелиск в самом центре города. Кроме того, нам не удалось найти никаких анонсов или заявлений об этой акции от властей Буэнос-Айреса.
Выход четвёртого — и последнего — сезона сериала «Сексуальное просвещение“ состоялся на Netflix 21 сентября 2023 года, а распространение видео с презервативом началось на следующий день. «Проверено“ нашло вирусный ролик на верифицированной испаноязычной Instagram*-странице Che Netflix, где публикация появилась 22 сентября. При этом в посте тегнут аккаунт компании Vertex.CGI, в описании которого отмечено, что фирма специализируется на создании вирального контента, социальной рекламы, промовидео и визуальных эффектов. Одной из услуг на сайте Vertex указана съёмка роликов длительностью 10–12 секунд с использованием CGI (то есть компьютерной графики) с целью вирусного распространения. Среди работ компании есть и другие видео, снятые с применением визуальных эффектов. Например, в середине сентября в рамках сотрудничества с аргентинским подразделением Adidas и Буэнос-Айресским марафоном Vertex опубликовал ролик с тем же обелиском: рядом с ним якобы пролетели два вертолёта, транспортирующие пару гигантских кроссовок.
Отметим, что в официальном инстаграме Netflix Colombia также 22 сентября было размещено аналогичное видео: на небоскрёб Torre Colpatria, расположенный в Боготе, столице Колумбии, с помощью дирижабля якобы надели похожий розовый презерватив. Этот ролик существенного ажиотажа в русскоязычном сегменте интернета, впрочем, не вызвал. В беседе с «Проверено“ сооснователь Vertex.CGI Никита Ванторин подтвердил, что и аргентинское, и колумбийское видео создала его компания.
1 декабря 2005 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом, на буэнос-айресский обелиск на самом деле надели розовый презерватив — тогда городские службы использовали краны. В столичной мэрии объясняли, что таким образом власти хотели привлечь внимание жителей к необходимости использовать средства контрацепции в качестве профилактической меры в борьбе с «чумой XXI века“. При этом в администрации города уточнили, что средство предохранения символизирует борьбу не только с ВИЧ / СПИДом, но и c различными инфекционными заболеваниями, передающимися половым путём. В Сети можно найти множество снимков той акции на различных сайтах от разных фотографов и агентств.
По словам представителя Vertex.CGI, именно реальная инсталляция 2005 года стала источником вдохновения для создания промоклипа к четвёртому сезону сериала «Сексуальное просвещение“: «Мы знаем, что клиент остался очень доволен результатом, ведь проект неоднозначный и может вызвать мощную негативную реакцию от консервативной части общества. Все рискнули, и ролик произвёл фурор“.
Итог: Неправда