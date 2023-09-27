Правда ли, что на обелиск в Буэнос-Айресе натянули гигантский презерватив с рекламой сериала «Сексуальное просвещение“?

На видео показано, будто бы на гранях в нижней части обелиска установлены лебёдки, с помощью которых размещённый на вершине монумента презерватив натягивается вниз. За процессом якобы наблюдают несколько человек, при этом одна из девушек как будто снимает это на смартфон. Однако в Сети «Проверено“ обнаружило лишь один подобный ролик и единственный снимок. Наличие такого скудного количества фото- и видеоматериала кажется маловероятным, учитывая, что в столице Аргентины проживают более 3 млн человек, а находится обелиск в самом центре города. Кроме того, нам не удалось найти никаких анонсов или заявлений об этой акции от властей Буэнос-Айреса.

Выход четвёртого — и последнего — сезона сериала «Сексуальное просвещение“ состоялся на Netflix 21 сентября 2023 года, а распространение видео с презервативом началось на следующий день. «Проверено“ нашло вирусный ролик на верифицированной испаноязычной Instagram*-странице Che Netflix, где публикация появилась 22 сентября. При этом в посте тегнут аккаунт компании Vertex.CGI, в описании которого отмечено, что фирма специализируется на создании вирального контента, социальной рекламы, промовидео и визуальных эффектов. Одной из услуг на сайте Vertex указана съёмка роликов длительностью 10–12 секунд с использованием CGI (то есть компьютерной графики) с целью вирусного распространения. Среди работ компании есть и другие видео, снятые с применением визуальных эффектов. Например, в середине сентября в рамках сотрудничества с аргентинским подразделением Adidas и Буэнос-Айресским марафоном Vertex опубликовал ролик с тем же обелиском: рядом с ним якобы пролетели два вертолёта, транспортирующие пару гигантских кроссовок.

Отметим, что в официальном инстаграме Netflix Colombia также 22 сентября было размещено аналогичное видео: на небоскрёб Torre Colpatria, расположенный в Боготе, столице Колумбии, с помощью дирижабля якобы надели похожий розовый презерватив. Этот ролик существенного ажиотажа в русскоязычном сегменте интернета, впрочем, не вызвал. В беседе с «Проверено“ сооснователь Vertex.CGI Никита Ванторин подтвердил, что и аргентинское, и колумбийское видео создала его компания.

1 декабря 2005 года, во Всемирный день борьбы со СПИДом, на буэнос-айресский обелиск на самом деле надели розовый презерватив — тогда городские службы использовали краны. В столичной мэрии объясняли, что таким образом власти хотели привлечь внимание жителей к необходимости использовать средства контрацепции в качестве профилактической меры в борьбе с «чумой XXI века“. При этом в администрации города уточнили, что средство предохранения символизирует борьбу не только с ВИЧ / СПИДом, но и c различными инфекционными заболеваниями, передающимися половым путём. В Сети можно найти множество снимков той акции на различных сайтах от разных фотографов и агентств.

По словам представителя Vertex.CGI, именно реальная инсталляция 2005 года стала источником вдохновения для создания промоклипа к четвёртому сезону сериала «Сексуальное просвещение“: «Мы знаем, что клиент остался очень доволен результатом, ведь проект неоднозначный и может вызвать мощную негативную реакцию от консервативной части общества. Все рискнули, и ролик произвёл фурор“.

Итог: Неправда