Латвийская футбольная федерация не поддерживает решение УЕФА и отказывается играть с российскими юношами

Сборные России до 17 лет будут допущены к международным соревнованиям, поскольку УЕФА считает, что наказывать детей за действия взрослых неправильно. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

„Отстранение российских взрослых команд отражает обязательство УЕФА противостоять насилию и агрессии. Мы полны решимости придерживаться такой позиции, пока не закончится война и не восстановится мир. Но запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их“, — заявил президент УЕФА Александер Чеферин, объясняя причины допуска российских юношеских сборных к соревнованиям.

Латвийская футбольная федерация подтвердила, что их молодёжная сборная не будет играть со сверстниками из России.

„Это решение противоречит нашей позиции, которая останется в силе до окончания военных действий России в Украине. Мы подтверждаем, что остаемся солидарны с нашими украинскими коллегами во всех решениях, а также будем полностью уважать и соблюдать латвийские законы, ограничивающие проведение таких матчей или допуск таких команд на территорию Латвии“, — заявила Латвийская футбольная федерация.

Delfi попросила министра культуры Эстонии Хейди Пургу и Эстонский футбольный союз прокомментировать решение УЕФА, который вчера получил положительные новости от УЕФА, а именно, что финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет 2026 года пройдет в Эстонии. Вполне вероятно, что Эстонии через три года также придется принимать сборную России до 17 лет, если она сможет пройти отборочный этап.

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