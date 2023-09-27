Это дерево сошло с ума? Специалист объясняет, почему осенью в Таллинне можно увидеть цветущие каштаны

Вот такой конский каштан толщиной в пару фонарных столбов растет в столице на углу улицы между театром „Эстония“ и Реальной школой. На дереве можно одновременно увидеть все времена года, которые обычно можно наблюдать в течение года. Я не знаю, сошел ли этот конский каштан в центре Таллинна с ума или...? Однако ботаник Тоомас Кукк предположил, что это еще не конец света, и одним из возможных объяснений может быть ущерб, нанесенный конскому каштану минирующей молью.

По словам главного дендролога ботанического сада Олева Абнера, именно этот конский каштан долгое время страдал от засухи, поэтому у него необычно рано наступила фаза покоя, которая обычно начинается осенью и заканчивается весной. Когда закончился засушливый период и начались дожди, закончилась и фаза покоя, и каштан начал отращивать листья и цветы, находясь по своему времяисчислению одновременно в теплой весне и лете следующего года.

Дендролог не винит каштановую минирующую моль в утрате деревом ощущения времени, бабочке для развития необходима опавшая с дерева листва, которой никогда не дают скапливаться на городской улице или в окрестностях, причем в этом году вредитель проявлял в Таллинне умеренную активность.

В последний день лета в городе также видели вязы и дубы, которые месяц назад решили дать новые побеги и листья.

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